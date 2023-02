Wolfsburg hat seinen ersten Spiegelei-Fall

Wolfsburg. Ist das Kunst oder kann das weg? Ein Leser hat die Fassaden-Kleberei am Jugendhaus Ost entdeckt. Was steckt hinter dem ersten bekannten Fall?

Ei, ei, ei – das ist ja ein dickes Ei! Von der Öffentlichkeit bisher offenbar weitestgehend unbemerkt ist an einer Gebäude-Fassade am Rande der Innenstadt ein Kunststoff-Ei angeklebt worden. Ein Leser entdeckte das Werk im Vorbeifahren und informierte die Redaktion. Nun hat auch Wolfsburg seinen ersten Spiegelei-Fall!

Schon seit Wochen halten ein oder mehrere Unbekannte die Braunschweiger in Atem – gefühlt die ganze Löwenstadt rätselt, was es mit den an Häusern und anderen Bauten angebrachten überdimensionalen Styropor-Spiegeleiern auf sich hat. Jüngstes Ziel der Kleber­eien wurde am Montag das Medienhaus in Braunschweig, Sitz unserer dortigen Redaktion. Auch in Meinersen im Landkreis Gifhorn ist schon ein Spiegelei aufgetaucht.

Spiegelei-Fundort in Wolfsburg ist nicht das Gelbe vom Ei

Doch schon mindestens seit vergangenem Freitag, 24. Februar, gibt’s auch in der VW-Stadt ein solches Spiegelei. Die Stelle, wo das Gebilde klebt, ist allerdings nicht unbedingt das Gelbe vom Ei: Es prangt am Jugendhaus Ost am Walter-Flex-Weg und ist halb hinter Gestrüpp versteckt. Um es in Szene zu setzen, musste sich unser Fotograf also auf Eier-Suche begeben – und das, obwohl es bis Ostern noch lange hin ist.

Entdeckt hat das Wolfsburger Spiegelei unser Leser Sören aus Braunschweig am Freitag auf der Fahrt zur Arbeit und hat es aus dem Auto heraus fotografiert, schreibt er in einer Mail an die WN-Redaktion. Unterwegs zu seiner Arbeitsstätte pendele er stets an den Eiern vorbei. Er hat in der Nachbarstadt schon einige entdeckt und auf Twitter gepostet.

Aus dem Auto heraus fotografierte ein Leser das Spiegelei am Jugendhaus Ost am Rande der Wolfsburger Innenstadt. Je nach Standort ist es hinter Gestrüpp verborgen. Foto: Sören / privat

Leser vermutete zunächst Rache-Aktion von Eintracht-Fans

Schon am 21. Januar fragte Sören auf seinem Twitter-Account: „Was haben diese aus Styropor gebastelten und an einigen Brücken in Braunschweig geklebten ,Spiegeleier’ zu bedeuten???“ Wenig später griff unsere Braunschweiger Redaktion das Thema auf.

„Ich selber hatte erst Eintracht-Fans als Vermutung“, schreibt unser Leser, da alle von denen angebrachten Styropor-Löwen und anderen Dinge wie Wappen an ähnlichen Stellen in der Stadt abgekratzt, gestohlen oder demontiert worden seien. „So was wie eine Rache-Aktion“, meint Sören. „Mit Eiern an die Wand...“

Alle „Spiegeleier“an den Fassaden von Braunschweig Alle „Spiegeleier“an den Fassaden von Braunschweig Ende Januar erreichte die Redaktion dieses Leser-Foto eines Spiegeleis, das an einer Autobahnbrücke zwischen Wenden und Bienrode klebt. Foto: Privat

Alle „Spiegeleier“an den Fassaden von Braunschweig An den beiden Enden der Berliner Straße in Gliesmarode tauchten ebenfalls Spiegeleier auf: eins an der Bahnbrücke des Bahnhofs Gliesmarode, das andere an einer Laterne in der hintersten Ecke der Bushaltestelle Moorhüttenweg. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Alle „Spiegeleier“an den Fassaden von Braunschweig Ein weiteres Ei befindet sich an der Durchfahrt unter der Münchenstraße, von der Broitzemer Straße Richtung Westbahnhof auf dem linken Brückenpfeiler. Entdeckt haben wir es Anfang Februar. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Alle „Spiegeleier“an den Fassaden von Braunschweig Auf dem Dach der Meinerser KfZ-Werkstatt trohnt jetzt ein Spiegelei. Der Künstler oder die Künstlering hat ein weißes Tag links neben dem Rolltor hinterlassen. Foto: Reiner Albring / FMN



Alle „Spiegeleier“an den Fassaden von Braunschweig Diesen Tag hinterließ der "Spiegelei-Künstler" in Meinersen an der Halle einer Kfz-Werkstatt. Foto: Reiner Albring / FMN

Alle „Spiegeleier“an den Fassaden von Braunschweig 15. Februar: Leser Faid Hoso entdeckte das nächste Street-Art-Spiegelei an einer Hausfassade in der Straße Roggenkamp gegenüber des Eintracht-Stadions Foto: Faid Hoso / Privat

Alle „Spiegeleier“an den Fassaden von Braunschweig Leser Robert Thulke entdeckte dieses Spiegelei an einem Straßenschild an der Mühlenpfortstraße nahe der Mensa 1 der TU. Foto: Robert Thulke / Privat

Alle „Spiegeleier“an den Fassaden von Braunschweig Dieses Spiegelei entdeckte Leser Robert Thulke am 21. Februar am Steinwegs an einem Gebäude nahe des Restaurants Block House. Foto: Robert Thulke / Privat



Alle „Spiegeleier“an den Fassaden von Braunschweig Leser Robert Thulke entdeckte dieses Spiegelei am 23. Februar. Es klebt an der Halle des Skateboardklubs SC Walhalla in der Böcklerstraße. Foto: Robert Thulke / Privat

Alle „Spiegeleier“an den Fassaden von Braunschweig Dieses Spiegelei entdeckte eine Redakteurin am 27. Februar am BZV Medienhaus. Dort ist auch die BZ-Redaktion beheimatet. Foto: Floris Jäger / Braunschweiger Zeitung

Alle „Spiegeleier“an den Fassaden von Braunschweig Am Jugendhaus "Ost" entdeckte ein Leser am 27. Februar ein Spiegelei aus Styropor, Jugendzentrum der Stadt Wolfsburg, Walter-Flex-Weg 2. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Alle „Spiegeleier“an den Fassaden von Braunschweig Ein Video auf Instagram zeigt, wie eine schwarz gekleidete Person dasselbe Ei am Jugendhaus transportiert. Foto: Kristin Heine / regios24 / Instagram: @das_ei_team

Herumgeeiere erinnert an Street-Art-Künstler Banksy

Doch nun, da auch in Wolfsburg das erste Spiegelei aufgetaucht sei, mache diese Theorie keinen Sinn mehr. Oder eiert in der VW-Stadt ein Trittbrettfahrer herum? „Jedenfalls superlustig, dass alle so darauf abfahren“, findet Sören. Und versichert: „Ich selber habe damit zu 100 Prozent nix zu tun!“

Spontan stellt sich die Frage: Ist das Kunst oder kann das weg? Kunst im öffentlichen Raum ist auch in Wolfsburg allgegenwärtig: Zwei prominente tierische Beispiele sind die weiße Giraffe von Sina Heffner am Planetarium und der schillernd blaue Pfauenbrunnen von Paul-Kurt Bartzsch am Nordkopf. Der Londoner Banksy versteht sich auf Streetart: Hat der Künstler – oder ein Nachahmer – dem Ost in Pop-up-Manier per Spiegelei seinen künstlerischen Stempel aufgedrückt?

Allerdings könnte auch eine Protestaktion dahinter stecken. Das Werfen von Eiern ist als Symbol für Ablehnung und Kritik weit verbreitet. Und das Spiegelei am Jugendzentrum sieht nicht gerade nach einem zum Verzehr in die Pfanne gehauenen Exemplar aus. Eher so, als ob es einer an die Wand geklatscht hätte.

Es ist mysteriös. Noch.

