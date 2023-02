Wolfsburg. Der Standort des Logistikers in Sandkamp soll neu strukturiert werden. Dafür sollen neue Gebäude und ein neuer Großparkplatz ermöglicht werden.

Südlich der Stellfelder Straße erstrecken sich die Gebäude von Schnellecke Logistics in Sandkamp. Das Unternehmen plant Neubauten auf dem Großparkplatz nördlich der Hauptstraße im Ort.

Bauprojekte Firma Schnellecke will am Wolfsburger Stammsitz wachsen

Die Schnellecke Group will ihren Betriebsstandort am Stammsitz in Wolfsburg neu strukturieren. Dafür ist eine groß angelegte Bauleitplanung vorgesehen. Unter anderem sollen neue Gewerbegebäude ermöglicht werden. Und neben der Kleingartenanlage im Westen von Sandkamp soll auf einer Grünfläche ein Großparkplatz entstehen.

Für das Vorhaben muss nicht nur der Flächennutzungsplan „Köhlingen“ geändert werden, sondern es soll auch ein Bebauungsplan „Sandkamp West“ aufgestellt werden. Das Plangebiet entlang der Stellfelder Straße umfasst nach Angaben der Stadt Wolfsburg eine Fläche von insgesamt zirka 10,9 Hektar.

Gewerbebetriebe für Großparkplatz in Sandkamp geplant

„Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist es, zukünftige Gewerbe­entwicklungen des ansässigen Gewerbebetriebes im westlichen Bereich von Sandkamp zu ermöglichen und somit das bestehende Gewerbegebiet im Sinne der Bestandsentwicklung zu stärken“, heißt es dazu in einer Beschlussvorlage der Stadtverwaltung. Gemeint ist das global operierende Logistik-Familienunternehmen Schnellecke.

„Im Zuge einer Neustrukturierung des Betriebsstandortes im Ortsteil Sandkamp ist vorgesehen, auf der nördlich angrenzenden Stellplatzfläche im Kreuzungsbereich Stellfelder Straße/Zufahrt Parkplatz West die festgesetzte Art der baulichen Nutzung zu erweitern und somit neben der Errichtung von Stellplätzen auch Gewerbebetriebe sowie Büro- und Verwaltungsgebäude zu ermöglichen“, erläutert die Stadtverwaltung in der Vorlage.

Auf dem Schnellecke-Großparkplatz östlich der Autobahn sollen Gewerbebauten entstehen. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Stadt Wolfsburg will Bau-Vorgaben zum Klimaschutz machen

Bisher ist es so, dass die Fläche nördlich der Stellfelder Straße, östlich der Autobahn 39, nur als Parkplatz genutzt werden darf. Stimmt der Rat der Stadt zu, soll der geplante Bebauungsplan dort künftig also auch Gewerbebauten, Büros und Verwaltungsgebäude erlauben. Details zu einer möglichen Bebauung werden in der Vorlage des Geschäftsbereichs Stadtplanung und Bauberatung nicht genannt.

Allerdings plant die Stadt Vorgaben zum Klimaschutz: „In dem Bebauungsplanverfahren sollen im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen geprüft werden und Berücksichtigung finden.“ Explizit genannt werden unter anderem eine klimaoptimierte Stadt- und Gebäudestruktur, die Förderung von erneuerbaren Energien, eine klimagerechte Mobilitäts­infrastruktur, klimafunktionale und biodiversitätsfördernde Begrünungen, Grün- und Freiräume „sowie der Umgang mit Wasser im Stadtraum“.

Neuer Großparkplatz soll an den Kleingärten entstehen

Weil durch die Bebauung des Großparkplatzes auf der Nordseite der Stellfelder Straße mehrere hundert PKW-Stellplätze und auch Parkflächen für LKW wegfallen könnten, muss Ersatz her. Aber nicht nur das – sondern auch für neue Gebäude müssen Stellplätze geschaffen werden.

Die Stadt plant dafür, das landwirtschaftliche Grünland auf der Südseite der Stellfelder Straße, zwischen dem Kleingärtnerverein Sandkamp und der A 39, als Großparkplatz auszuweisen. Und zwar für eine ebenerdige PKW- und LKW-Stellplatzfläche sowie ergänzend für eine PKW-Hochgarage. Zahlen zur geplanten Stellplatz-Menge nennt die Stadt nicht. Eine planerische Herausforderung ist in dem Beschlussvorschlag aber schon benannt: Auf dem Gelände stehen Hochspannungsmasten.

Zwischen der A 39 (links) und den Kleingärten (rechts) ganz im Westen von Sandkamp soll ein neuer Großparkplatz entstehen. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Verkehrssituation im stark belasteten Ort wird großes Thema

Für die dortige Kleingartenanlage gibt es nach Angaben der Stadt bisher keinen B-Plan. Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens soll das nachgeholt werden und das Gelände planungsrechtlich als Kleingartengebiet gesichert werden. Die Belange der seit Jahrzehnten dort ansässigen Laubenpieper mit rund 40 Parzellen – beispielsweise Lärm und Verkehr durch den geplanten Großparkplatz – sollen in dem Bauleitplanverfahren mitbearbeitet werden. An den Kosten beteiligt sich die Stadt anteilig, bezogen auf die Kleingärtner-Fläche.

Ein großes planerisches Thema wird die Veränderung der Verkehrssituation in dem ohnehin schon stark belasteten kleinen Ort werden. Der neue Großparkplatz soll über die Stellfelder Straße angebunden werden, die genaue Straßenführung ist noch offen. Laut Stadtverwaltung bietet die vorgesehene Fläche die Chance einer fußläufigen Anbindung für die Belegschaft, die unter der Autobahnbrücke hindurch zum Firmengelände auf der Ostseite der A 39 gehen könnte.

Nächste Woche kommt das Planverfahren in den Ortsrat

„Im Bebauungsplanverfahren wird die aktuelle Verkehrssituation und die zukünftige Verkehrsentwicklung im Ortsteil Sandkamp vor dem Hintergrund verschiedener Gewerbeentwicklungen betrachtet und bewertet“, kündigt die Stadt in der Vorlage an. Das könnte auch bedeuten, dass der Knotenpunkt Tappenbecker Landstraße/Stellfelder Straße ausgebaut werden muss – weshalb die Kreuzung vorsorglich mit in den Geltungsbereich des Bebauungsplans aufgenommen wird.

Als erstes politische Gremium soll sich der Ortsrat Kästorf/Sandkamp am 7. März mit der Planung befassen, erst nach den Osterferien dann der ebenfalls betroffene Ortsrat Fallersleben/Sülfeld. Der Rat der Stadt soll am 17. Mai entscheiden.

