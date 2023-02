Wolfsburg: Duo steht wegen schweren Raubes vor dem Landgericht

Tatort Wolfsburg: Einer 50-Jährigen und einem 60-Jährigen, der sich aktuell in Haft befindet, wird vorgeworfen, einen Bekannten ausgeraubt zu haben. Ab Montag, 20. März, müssen sie sich vor dem Landgericht Braunschweig wegen schweren Raubes, räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Konkret wird ihnen vorgeworfen, am Tattag einen Bekannten aufgesucht und, nachdem dieser die Tür geöffnet hatte, auf ihn eingeschlagen sowie mit stabilen Stiefeln eingetreten zu haben. Beide hätten laut Anklage zudem jeweils ein Messer mit sich geführt und dem Opfer gedroht, ihm die Ohren abzuschneiden, wenn er ihnen nicht die EC-Karte inklusive der dazu gehörigen PIN aushändige.

Der Geschädigte habe den beiden Angeklagten die Karte übergeben und die PIN verraten. Die Frau und der Mann hätten daraufhin auch noch Zigaretten sowie einen E-Scooter im Wert von zirka 300 Euro an sich genommen, heißt es in der Mitteilung des Landgerichtes weiter. Blöd für die Angeklagten: Die EC-Karte wurde aufgrund der veranlassten Sperrung am Geldautomaten eingezogen.

Drogenhandel vor dem Landgericht

Ab dem 29. März wird vor dem Landgericht in Braunschweig zudem der Fall eines 24-Jährigen verhandelt: Handeltreiben mit Betäubungsmitteln lautet der wohl schwerwiegendste von mehreren Vorwürfen. Der Angeklagte soll in drei Fällen ein bis zwei Gramm Marihuana an Personen unter 18 Jahren verkauft haben, so die Staatsanwaltschaft.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:











Darüber hinaus soll der 24-Jährige im November 2019 unter Drogeneinfluss mit dem Auto in Wolfsburg unterwegs gewesen sein. Als ihn die Polizei anhielt und seinen Wagen untersucht, habe sie insgesamt 210,11 Gramm Marihuana, einen Schlagstock und Dealgeld in Höhe von 5365 Euro aufgefunden.