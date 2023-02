Mit Auto gegen Baum geprallt – 21-Jährige kommt ums Leben

Walsrode. Einen tödlichen Unfall im Heidekreis und einen Toten nach einem Wohnungsbrand in Wildeshausen verzeichnete die Polizei am Sonntag.

Eine 21-Jährige ist im Heidekreis mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Die junge Frau war am Sonntag bei Düshorn auf einer Landesstraße unterwegs, als sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum. Die 21-Jährige, die allein im Auto saß, starb noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache war zunächst unklar, auch die Schadenshöhe stand noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte randalieren in Mehrzweckhalle im Ammerland

Unbekannte Täter haben in einer Mehrzweckhalle im Ammerland randaliert und dabei eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr rückte am Samstag aus, stellte jedoch keinen Brand, sondern erhebliche Beschädigungen in der Halle in Friedrichsfehn fest, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach wurden Scheiben eingeschlagen, der Regieraum verwüstet, Inventar und Türen beschädigt sowie Feuerlöscher entleert. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar, die Polizei sprach aber von einem großen Schaden. Von den Randalierern fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Missbrauch von Notrufen.

Betrunkener Lastwagenfahrer fährt gegen Spielhalle in Soltau

Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist mit seinem Wagen gegen eine Spielhalle in Soltau (Landkreis Heidekreis) gefahren. Der 40-Jährige fuhr am Sonntagmorgen auf dem Parkplatz des Autohofes Soltau Ost gegen die dortige Halle, wie die Polizei mitteilte. An der Fassade erstand erheblicher Schaden. Der Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 2,55 Promille.

Ein Toter bei Wohnungsbrand in Wildeshausen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Oldenburg hat die Feuerwehr einen Toten gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den 51 Jahre alten Bewohner der betroffenen Wohnung handelt. Das Feuer war am Sonntag in einer Wohnung des Gebäudes in Wildeshausen ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Nachbarn hatten Rauch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, stand die Wohnung im ersten Stock bereits in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Haus ist derzeit unbewohnbar. Zwölf weitere Bewohner wurden anderweitig untergebracht, sie blieben laut Angaben der Polizei vom Sonntag unverletzt. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

