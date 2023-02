Neue Ausstellung im Wolfsburger Dein.Raum

Karin und Hans-Dieter Brand eröffneten am Donnerstag ihre Ausstellung "Dar Esperanza" in der Städtischen Galerie Wolfsburg. Sie sammeln damit auch Spenden für ein peruanisches Mütterheim.

Volles Haus in der Städtischen Galerie Wolfsburg: Bei der Vernissage zur Ausstellung „Dar Esperanza, Hoffnung für junge Mütter“ drängten sich in der vergangenen Woche mehr als 130 Besucher im zweiten Geschoss von Schloss Wolfsburg.

Karin und Hans-Dieter Brand zeigen im Dein.Raum großformatige Porträtfotos von jungen peruanischen Müttern und ihren Kindern. Die Aufnahmen entstanden im Oktober 2022 in der Casa Mantay in Cusco. Die Einrichtung nimmt minderjährige Mädchen auf, die fast ausnahmslos Opfer von Missbrauch geworden sind und dort Unterstützung erhalten. Zum Beispiel, um einen Schulabschluss und eine Berufsausbildung zu absolvieren sowie erzieherische und hauswirtschaftliche Fähigkeiten zu entwickeln.

Der Kontakt zu dem Mütter-Heim kam über eine Freundin des Neuland-Chefs und seiner Frau zustande. Sie lebt in Cusco und engagiert sich einmal pro Woche ehrenamtlich in der Casa Mantay.

Fotoausstellung auf Schloss Wolfsburg läuft bis zum 16. April

Bei der Ausstellungseröffnung war es dem Ehepaar Brand am wichtigsten, im Gespräch mit Kurator Marcus Körber zu vermitteln, was es bei diesem Projekt am meisten angetrieben hat: „Besonders berührt waren wir von dem, was in Casa Mantay zukunftsgerichtet für diese jungen Mütter und ihre Kinder geleistet wird. Das Ganze in einer Atmosphäre voller Herzenswärme, die den Frauen Mut gibt, ihr Schicksal anzunehmen und einem selbstbestimmten Leben entgegenzugehen.“

Die Ausstellung mit Fotobuch ist ein Gemeinschaftsprojekt von Hans-Dieter und Karin Brand und findet im Kontext des Beteiligungsprojektes „We are – Feminismus gehört uns allen“ statt. Körber bezeichnete die Fotoausstellung als Ergänzung, wie er sie sich gewünscht und vorgestellt habe. „Es greift die Fragestellung der Ausstellung auf, fügt dieser eine weitere, berührende Facette hinzu und zeigt, dass Beteiligung und Teilhabe mit den richtigen Konzepten in Wolfsburg wirklich funktionieren.“

Die Ausstellung läuft bis zum 16. April. Casa Mantay wird zum Großteil durch private Spendengelder finanziert. Weitere Informationen über die Schau und die Einrichtung sowie Spendenmöglichkeiten gibt es unter www.hdbrand.de sowie www.staedtische-galerie-wolfsburg.de

