Tödlicher Unfall auf der A7: Auto kollidiert mit Transporter

Auf der Autobahn A7 zwischen Berkhof und Schwarmstedt (Heidekreis) ist bei einem Unfall am Freitagabend eine Person gestorben und eine weitere schwer verletzt worden. Ein Auto war in Fahrtrichtung Hamburg mit einem Transporter kollidiert, der einen auf dem Seitenstreifen fahrenden Schwertransport absicherte, wie ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen sagte. Das Auto schleuderte anschließend auf die linke Fahrbahn und stieß dort mit einem anderen Wagen zusammen.

Beide Autos fingen nach den Angaben sofort Feuer und brannten vollständig aus. Die Person im ersten Wagen sei im Auto verbrannt. Die Identität werde derzeit mit Hochdruck ermittelt. Der 28-jährige Fahrer des zweiten Wagens konnte das brennende Fahrzeug verlassen und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Der 50-jährige Fahrer des Transporters sei körperlich unversehrt geblieben, habe aber einen Schock erlitten. Die Autobahn Richtung Hamburg blieb bis in die frühen Morgenstunden vollständig gesperrt.

Vollsperrung der A1 bei Osnabrück nach umgekipptem Autotransporter

Ein Autotransporter ist am Freitag bei Holdorf (Landkreis Vechta) von der Autobahn 1 Richtung Bremen abgekommen und umgekippt. Der Schaden an den geladenen sechs hochwertigen Limousinen und SUVs wird auf mindestens 250.000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Die Autobahn war in Richtung Norden bis in die frühen Morgenstunden vollständig gesperrt.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß in Leer

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Leer (Landkreis Leer) sind vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Eine 37-jährige Autofahrerin habe beim Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen mit Vorfahrt übersehen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Die Frau sei schwer verletzt worden. Im zweiten Fahrzeug wurden der 24-jährige Fahrer und ein Zweijähriger leicht, eine 26-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Alle vier kamen in umliegende Krankenhäuser.

Zwei Menschen in Seevetal von Auto angefahren – schwer verletzt

Zwei Menschen sind in Seevetal-Ohlendorf (Landkreis Harburg) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Eine der Personen schwebt in Lebensgefahr, wie eine Sprecherin der Polizei am Samstagmorgen sagte. Eine der Personen sei mit dem Rad, eine zu Fuß im Stadtteil Ohlendorf unterwegs gewesen, als sie das Auto auf der Straße anfuhr. Weitere Details zur Unfallursache und den Beteiligten waren am frühen Samstagmorgen noch nicht bekannt.

Frau bei Brand in Fachwerkhaus verletzt

Bei einem Feuer in einem Fachwerkhaus in Gehrden (Region Hannover) ist eine Bewohnerin verletzt worden. Der Brand war am Freitagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich eines Kamins im Erdgeschoss ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Gebäude bereits in dichten Rauch gehüllt. Die Hausbewohnerin hatte sich zuvor ins Freie gerettet, dabei aber verletzt. Eine ihrer Katzen verendete in den Flammen, eine zweite konnte gerettet werden. Das Gebäude wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Den entstandenen Schaden schätzte die Feuerwehr auf etwa 80.000 bis 100.000 Euro.

Auto kracht in Kurve in zwei Bäume – Frau lebensgefährlich verletzt

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit zwei Bäumen im Dreieck Ahlhorner Heide ist eine 42-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt - der 50 Jahre alte Fahrer sowie ein 50-jähriger Mitfahrer und eine 49-jährige Mitfahrerin. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die 42-jährige Mitfahrerin mit ihren lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die drei Leichtverletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.

Der Wagen war auf der Zubringerstraße von der A1 zur A29 in einer Kurve nach rechts von der Straße abgekommen und mit zwei Bäumen kollidiert. Der Zubringer war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!