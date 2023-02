Patienten genervt: In Wolfsburg fehlen Medikamente

Patienten stehen ratlos in der Apotheke, Apotheker telefonieren stundenlang mit Arztpraxen: In Wolfsburg herrscht Medikamentenmangel. Für viele verschreibungspflichtige Medikamente bestehen Lieferschwierigkeiten. Tropfen zum Inhalieren fehlen ebenso wie Insulin, Herztabletten und Antibiotika.

„Es fehlt ganz viel“, sagt der Bezirksvorsitzende des Landes-Apothekerverbandes Karsten Holz. Er berichtet von einem Alltag, den man so in deutschen Apotheken nicht kannte: In Holzs Apotheke in Detmerode müssen die Mitarbeiter vielen Medikamenten hinterherrecherchieren. Manchmal versuchen sie auf drei Leitungen gleichzeitig, Arztpraxen zu erreichen, weil sie Rezepte nicht einlösen können.

„Es ist schon sehr mühselig“, stellt Holz fest. Die Mitarbeiter der Arztpraxen seien ebenfalls schon völlig genervt von den Engpässen. Genauso wie Kunden, die von einer Apotheke zur nächsten laufen oder diese abtelefonieren, ohne zu bekommen, was sie benötiget.

Leere Regale in Wolfsburger Apotheken

„Die Patienten sind sauer“, berichtet Holz. „Manche verstehen nicht, dass Medikamente nicht lieferbar sind. Das ist jenseits der Vorstellungskraft mancher Patienten.“

Henrik Dörschner, der eine Apotheke in der Wolfsburger Fußgängerzone führt, findet den Medikamentenmangel nicht mehr so gravierend wie während der heftigen Erkältungswelle zum Jahresende, als viele Kinder krank waren und Fiebersäfte und Zäpfchen fehlten. „Im Moment bekommen wir die meisten Sachen.“

Bei vielen Medikamenten bestehen Lieferschwierigkeiten

In einigen Stärken seien Arzneimittel für Kinder aber immer noch Mangelware, berichtet Dörschner. Und für Erwachsene seien viele verschreibungspflichtige Medikamente nicht erhältlich. Ärzte verschreiben sie dennoch.

Dann stehen die Patienten mit ihrem Rezept am Tresen und Dörschner und seine Kollegen fangen an zu schauen: Gibt es Ersatz? Kann der Arzt das Rezept ändern? Die Apotheker fragen die Lieferanten an und erkundigen sich in anderen Apotheken nach deren Beständen. Haben sie keinen Erfolg, müssen die Patienten weiterziehen. Nach Dörschners Erfahrung sind bestimmte Medikamente manchmal dort besonders knapp, wo eine entsprechende Facharztpraxis in der Nähe ist.

Patienten können Rezepte nicht einlösen

Nach Schätzung des Wolfsburger Apothekers bereiten aktuell 10 bis 20 Prozent der Medikamente Probleme und kosten dabei etwa 80 Prozent der Zeit seines Teams. Verursacht wird der aktuelle Mangel laut Dörschner durch drei Faktoren.

Erstens durch eine Infektionswelle, aufgrund derer Fiebersäfte und Antibiotika fehlen. Zweitens durch die Inflation bei gleichzeitiger Preisdeckelung: Hersteller lieferten lieber an Länder, in denen Medikamente mehr kosten. Und drittens kommt es zu Lieferschwierigkeiten bei den Wirkstoffherstellern in China und Indien. „Wir sind abhängig geworden. Das kann einem vor die Füße fallen“, bilanziert Dörschner.

Antibiotika, Herzmedikamente und Insulin fehlen

Apotheker-Sprecher Karsten Holz würde sich wünschen, dass die Arzneimittelproduktion wieder nach Europa geholt wird. „Das verursacht natürlich steigende Krankenkassenkosten“, räumt er ein. Da müsse die Politik ehrlich sein.

Holz gibt zu bedenken, dass der Zusatzaufwand in den Apotheken Nerven koste und nicht honoriert werde. Die Honorare seien seit rund 20 Jahren mehr oder weniger eingefroren. Nun habe Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch noch den so genannten Krankenkassen-Abschlag erhöht, den Apotheken gesetzlich Versicherten gewähren müssen. „Aber wir haben selber mit steigenden Kosten zu kämpfen“, so Holz. Die Apotheken, so sein Fazit, versuchten das System unter sehr schwierigen Bedingungen aufrechtzuerhalten.

