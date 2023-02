Frust im Braunschweiger Hauptbahnhof soll bald ein Ende haben

Für Reisende am Braunschweiger Hauptbahnhof hat die Bahn jetzt eine langersehnte Nachricht parat: Am Mittwoch, 1. März, sollen um die Mittagszeit die seit etlichen Monaten gesperrten Treppenaufgänge an der Westseite des Tunnels zu den Bahnsteigen 5 bis 8 wieder geöffnet werden. „Die Treppenaufgänge zu den Bahnsteigen 1 bis 4 werden in den nächsten 14 Tagen folgen“, kündigt eine Bahnsprecherin an.

„Dann stehen auf den Fernbahnsteigen beide Aufgänge und die Aufzüge wieder zur Verfügung“, sagt sie. „Damit erfolgt ein wichtiger Schritt für die Reisenden.“ In den vergangenen Monaten hatte die einseitige Sperrung der Aufgänge immer wieder Kritik hervorgerufen, weil es dadurch zu den Stoßzeiten extrem eng zugeht und äußerst dichtes Gedränge herrscht.

Im Sommer soll der Tunnel im Braunschweiger Hauptbahnhof neue Leuchten bekommen

Die Erneuerung der Treppenaufgänge ist Teil der seit Mai 2020 laufenden Modernisierung des Hauptbahnhofs durch die Bahn. Laut der Bahnsprecherin wechseln die Arbeiten jetzt auf die östliche Tunnelseite. Zunächst sollen dort die Wandpassagen der Personenunterführung unter anderem für die Installation eines neuen Lichtsystems vorbereitet werden. „Nach Lieferung der Leuchten voraussichtlich im Sommer 2023 werden diese an West- und Ostseite montiert und die Fassade bekommt ihr endgültiges Aussehen.“

Auf das neue Lichtsystem für fast 700.000 Euro hatten sich der Regionalverband Großraum Braunschweig und die DB Station & Service AG im Juni 2022 verständigt. Durch die Deckenausleuchtung soll der rund 100 Meter lange Tunnel optisch aufgehöht werden und weniger wie ein Schlauch wirken. Das Licht könne farblich auch situativ angepasst werden, heißt es, etwa an Spieltagen von Eintracht Braunschweig.

Die Treppen auf der Ostseite werden der Sprecherin zufolge erst um den Jahreswechsel herum erneuert und dabei für rund eine Woche gesperrt.

