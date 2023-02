Helmstedt. Eine Fahrerin hat am Mittwoch betrunken einen Stau in Helmstedt ausgelöst. Mit ihrem 15-jährigen Sohn fuhr sie trotz eines Plattens durch die Stadt.

Eine Autofahrerin war am Mittwoch mit fast vier Promille und trotz eines platten Reifens in Helmstedt unterwegs. (Symbolbild)

Blaulicht Helmstedt Trotz Kind im Auto: Frau mit 3,8 Promille in Helmstedt unterwegs

Eine 41-jährige Frau hat am Mittwoch in Helmstedt einen Verkehrsstau verursacht. Verletzt wurde dabei niemand. Das berichtet die Polizei am Donnerstag.

Die Fahrerin war mit ihrem 15-jährigen Sohn im Kreuzungsbereich der Straße Braunschweiger Tor unterwegs – mit einem platten Vorderreifen. Ermittlungen ergaben, dass der Reifen schon auf der B1 zwischen Sunstedt und Süpplingen geplatzt war und die Fahrerin trotzdem weiterfuhr. Hinter ihr hatte sich zwischenzeitlich ein kleinerer Stau gebildet, wie die Beamten berichten.

Mit Platten und 3,8 Promille durch Helmstedt

Bei der Kontrolle der Fahrerin stellten die Polizisten schließlich Atemalkohol fest. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 3,84 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, die in der Klinik in Helmstedt entnommen wurde.

Das Auto der 41-Jährigen musste abgeschleppt werden. Da die Fahrerin mit der Abgabe ihres Führerscheins nicht einverstanden war, beschlagnahmten diesen die Beamten vor Ort. Ob die Maßnahme zulässig war, muss nun innerhalb der nächsten drei Tage ein Richter entscheiden. Der minderjährige Sohn kam bei einer Vertrauensperson unter.

