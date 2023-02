In der Milleniumhalle in Braunschweig findet am 25. und 26. Februar die große Motorradmesse statt.

Milleniumhalle Große Motorrad- und Rollermesse am Wochenende in Braunschweig

„Herzlich willkommen zum Saisonstart“ heißt es am Wochenende 25. und 26. Februar für alle Motorradfreunde zwischen Harz und Heide. Die M.O.V.E. Messeorganisation aus Wolfsburg lädt dann zur großen Motorrad- und Rollermesse in die Milleniumhalle am Madamenweg in Braunschweig ein. Händler aus der Region präsentieren dort ihr umfassendes Angebot, kündigt Organisator Frank Henkel an. Das Angebot sei riesig, sagt er: Hunderte Motorräder sowie reichlich Zubehör und Bekleidung warten demnach auf begeisterte Biker.

„Von Harley-Davidson über BMW und Ducati bis zu japanischen Marken reicht das Angebot“, so Henkel. „Aber auch Motorräder von Herstellern wie Brixton, Royal Enfield oder Fantic und vielen mehr sind in Braunschweig vertreten.“ Besonders chinesische Hersteller drängen ihm zufolge nach vorn: Zum Beispiel Zontes, CF Moto oder Moto Morini, ein Hersteller, der unter einem altehrwürdigen europäischen Markennamen hochwertige Bikes in China produziere.

Auch elektrische Motorräder, Squads und Roller werden in Braunschweig gezeigt

„Besonderen Raum nehmen in diesem Jahr elektrisch angetriebene Motorräder ein“, betont Henkel. Ob günstige Anbieter oder High-End Maschinen von Zero oder Energica – hier könne ausführlich probegesessen und diskutiert werden.

Immer noch im Fokus: das Quad. „Die vierrädrigen Spaßmaschinen können sich auf eine enthusiastische Fangemeinde verlassen und finden ebenfalls auf der Motorbike ihren Platz“, sagt er. Onroad oder Offroad: Die Vielfalt sei groß. Und: „Auch die Rollerfans kommen nicht zu kurz“, so Henkel. „Ob benzingetrieben oder elektrisch: auch hier haben die Interessenten die Qual der Wahl.“

Geöffnet ist die Milleniumhalle jeweils von 10 bis 18 Uhr

Natürlich finde sich auf der Braunschweiger Motorradmesse auch wieder reichlich Zubehör: Funktionale Kleidung, hochwertige Helme und vieles mehr werden laut Henkel ebenso angeboten wie edler Schmuck und modische Accessoires, oft zu günstigen Messepreisen. „Eine faszinierende Motorrad-Trialshow, ein Stoppietrainer und vieles mehr sorgen für Abwechslung.“ Natürlich werde auch für das leibliche Wohl gesorgt – vom Burger über die Bratwurst bis zum Crêpe.

Die Motorradmesse Braunschweig ist am Samstag, 25. Februar, und Sonntag, 26. Februar, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 13 Euro für Erwachsene, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Infos auf www.motormesse-bs.de.

