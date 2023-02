Niedersachsen: Geldautomatensprenger mit Nagelbrett gestoppt

Ein beschädigtes Polizeifahrzeug steht nach einer Verfolgunsgsjagd im Straßengraben. Im Rahmen einer Großfahndung der Polizei nach der Sprengung eines Geldautomaten und einer rasanten Verfolgungsjagd wurde das Fluchtauto in Wettrup im Emsland mit einem Nagelbrett gestoppt, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte.

In Melle im Landkreis Osnabrück ist am frühen Mittwochmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Im Rahmen einer Großfahndung der Polizei und einer rasanten Verfolgungsjagd wurde das Fluchtauto in Wettrup im Emsland mit einem Nagelbrett gestoppt, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Zwei Beamte der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim wurden bei dem Einsatz verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Die drei mutmaßlichen Täter entkamen aus dem gestoppten Fluchtwagen zunächst und flüchteten über einen Acker. Nach 500 Metern wurden zwei von ihnen gefasst. Der dritte mutmaßliche Täter ist noch auf der Flucht. In der Umgebung von Wettrup dauerte daher die Großfahndung von Polizei und Feuerwehr am Mittwochmorgen weiterhin an. Die Polizei bittet Autofahrer, keine Anhalter mitzunehmen und Wettrup weiträumig zu umfahren.

Weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

Sieben Menschen bei Unfall an Bushaltestelle verletzt

Sieben Menschen sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Osnabrück verletzt worden. Ein Transporter kollidierte am Morgen nahe Bissendorf mit einem entgegenkommenden Auto und prallte anschließend in eine Bushaltestelle, an der sich drei Menschen befanden, wie die Polizei mitteilte. Ein 41 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt, zwei Frauen im Alter von 41 und 61 Jahren erlitten leichte Verletzungen.

Der 69-jährige Transporterfahrer und die 42-jährige Fahrerin des anderen Autos wurden ebenfalls leicht verletzt. Im Wagen der Frau befanden sich zudem zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren, die beide schwer verletzt wurden. Bis auf die beiden leicht verletzten Frauen von der Bushaltestelle wurden die Beteiligten in Kliniken gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Warum der Transporter im Kurvenbereich in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar.

