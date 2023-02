Braunschweig. Mehrere Notrufe alarmierten die Feuerwehr am Mittwochmorgen zu einem Feuer in der Braunschweiger Nordstadt.

Auf einem im Bau befindlichen Gebäude am Gotenweg ist am frühen Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die im Vollbrand stehende Dachfläche ab.

Vollbrand: Dach eines Neubaus steht in Braunschweig in Flammen

Die Braunschweiger Feuerwehr musste am Mittwochmorgen zu einem Feuer am Gotenweg ausrücken. Laut einer Pressemitteilung stand die Dachfläche eines Neubaus in Vollbrand. Gegen sechs Uhr erreichten die Leitstelle mehrere Notrufe, nach ungefähr 6 Minuten trafen die Einsatzkräfte vor Ort ein.

Die Ausdehnung des Feuers lag bei rund 40 Quadratmetern. Sowohl über die Drehleiter, als auch über den Treppenraum bekämpfte die Feuerwehr den Brand. In unmittelbarer Nähe befanden sich noch einige Gasflaschen und ein Teerkocher. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf diese Gegenstände verhindern und löschte den Dachbrand nach circa 20 Minuten ab.

Im Anschluss wurden noch einzelne Glutnester abgelöscht und die gesamte Dachfläche mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Einsatzstelle wurde an Polizei übergeben, die nun die Ursache für den Brand ermittelt.

Im Einsatz waren 26 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Um 7:30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

