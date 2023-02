Braunschweig. Die Polizei war hinter einem Ladendieb in der Innenstadt her. Passanten warfen Taschen nach ihm und liehen der Polizei ein Fahrrad.

Am Kalenwall in Braunschweig hat die Polizei einen Ladendieb festgenommen (Archivbild).

Polizei Braunschweig So selbstlos helfen Passanten bei Festnahme in Braunschweig

Dank aufmerksamer und engagierter Passanten konnte die Braunschweiger Polizei am Montagnachmittag einen Ladendieb in der Innenstadt festnehmen. In einer Pressemitteilung heißt es, dass es gegen 17.10 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Schuhstraße gekommen ist.

Der Tatverdächtige hatte das Geschäft bereits verlassen. Aufgrund einer guten Personenbeschreibung konnten die Beamten den Mann auf dem Kohlmarkt ausfindig machen. Als der Mann die Polizeibeamten sah, rannte er davon.

Zu Fuß kam es zur Verfolgung. Als eine Passantin die Situation bemerkte, versuchte sie den Flüchtenden durch einen Wurf mit ihrer Einkaufstasche aufzuhalten. Kurz danach versuchte ein Mann den Ladendieb festzuhalten. Hierbei verlor er seine Beute und flüchtete weiter.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Braunschweig:







Im Anschluss wurde den Beamten von einer Frau ihr Fahrrad angeboten. Mit dem Rad konnte einer der Polizeibeamten dem Ladendieb problemlos folgen und die Position über Funk weitergeben. Eine weitere Funkstreifenbesatzung konnte ihn so auf dem Kalenwall festnehmen. Es handelte sich um einen 25-Jährigen, der eine hochwertige Jacke und Parfum gestohlen hatte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde er im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens am Dienstag dem Amtsgericht vorgeführt und zu einer Geldstrafe verurteilt.

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!