Schwerer Raub in Braunschweig – Polizei sucht bestimmten Zeugen

Braunschweig. In der Wallstraße haben Täter am Sonntagmorgen einen 46-Jährigen zu Boden gebracht und ausgeraubt. Ein Zeuge intervenierte – die Männer flüchteten.

Die Braunschweiger Polizei sucht derzeit nach einem bestimmten Zeugen, der am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr in der Innenstadt bei einem schweren Raub eingeschritten ist. Den Polizei-Angaben zufolge hatten sich zwei Täter einem 46-jährigem Salzgitteraner in der Wallstraße in den Weg gestellt – und den Mann zu Boden gebracht. Unter Vorhalt eines Messers nahmen sie sich Handy und Geldbörse des Opfers.

Zu diesem Zeitpunkt intervenierte der unbekannte Zeuge: Er rief laut – und die beiden Täter ließen von dem Mann ab und flüchteten. Die alarmierte Polizei fahndete anschließend nach den Flüchtigen und konnte einen der Verdächtigen durch eine Personenbeschreibung festnehmen.

Braunschweiger Polizei fasst einen Täter – und findet allerlei Verdächtiges

„Bei ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 22-jährige Täter ein Handy bei sich hatte, welches im Juli des vergangenen Jahres als gestohlen gemeldet wurde“, erklärt die Braunschweiger Polizei. Zudem wurden bei ihm verschreibungspflichtige Medikamente, ein Messer und weiteres mutmaßliches Diebesgut gefunden. „Zusätzlich besteht der Verdacht, dass ein von ihm mitgeführtes Damenrad ebenfalls gestohlen wurde.“

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der Mann am Montag der Haftrichterin vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft an. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein und ermittelt weiter. Hinweise – auch zu dem gesuchten Zeugen – nimmt das Polizeikommissariat Mitte telefonisch unter (0531) 4763115 auf.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig:









Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!