Däpp, Däpp, Däpp – Braunschweigs bester Wagen ausgezeichnet

„Danke für diese schönen Stunden, danke für diesen Augenblick ...“, singt die bunt kostümierte und mit klimpernden Orden geschmückte Gemeinde in St. Martini. „Ein schöner Tag …“ schmettern die Burgsänger. Und dann erzählt der Pastor auch noch Witze im Dialekt oben von der Kanzel herab. Ach ja, es ist Rosenmontag.

Tolle Hummer: Ralph und Corinna Wunderlich mit Freunden aus Schwülper, Broistedt, Woltwiesche und Barbecke haben schon viele Preise bei Zuschauerwettbewerben gewonnen. Foto: Peter Sierigk

„Bitte alle mal aufstehen!“, fordert Pfarrer Friedhelm Meiners sein Publikum, die Narrenschar, auf. Alle gehorchen. Und was kommt jetzt? „Zum Glück hat sich keiner festgeklebt. Ihr könnt euch wieder setzen!“ Tata-tataa-tataaa …

Und dann spielt auch noch die ehrwürdige Martini-Orgel ne’ Narrhallamarsch, stell dir das mal vor. Getragen, kann man sagen. So wird auch mitgeklatscht. Nun, der jecke Gottesdienst hat schon Tradition. Nur in den vergangenen beiden Jahren fiel er etwas nüchterner aus. Mit Gründen.

Sie heimsten mit dem Jeckenpot eine besondere Trophäe ein – und heizten auch dem Publikum, hier auf dem Altstadtmarkt, kräftig ein: die Okergirls. Foto: Henning Noske

Nun also wieder Frohsinn, aber gewissermaßen mit gebremstem Schaum im Glas. Die Themen, sie bleiben ja, auch am Rosenmontag. Beklemmend. Der Pfarrer hat, wie er später sagt, ‘nen Leopard noch kurzerhand aus seiner Büttenpredigt gestrichen. Dafür kriegt einer im Kreml sein Fett weg, der keine Späße mehr kennt: „Gib’ dem Kind einen Hammer, dann wird alles zum Nagel.“

Beste Jugendgruppen: Karnevalistische Tanzsport Gemeinschaft im Braunschweiger Karneval, Kinderkarneval Westend, Brunoniagarde. Foto: Peter Sierigk

Darf man lachen in solchen Tagen? Lass’ gut sein, das Thema ist durch. Also, der Karneval. Am Mittwoch ist Aschermittwoch. Kehraus, mein Freund, und suche Trost. Noch einen? Sagen die Tiere dem lieben Gott, der extra eine Versammlung einberufen hat, was sie gern sein möchten. Der Elefant wär’ gern Mücke. Die Giraffe ‘ne Pandabär. Der Adler eine Schlange. Na, und so weiter. Der Hase wäre gern Schildkröte, die wiederum Schwalbe. Der Löwe bat dann noch, ein Kätzchen sein zu dürfen.

Bester Wagen: Party-LKW Fantasy World lässt Dampf ab und Seifenblasen und Luftballons steigen. Foto: Henning Noske

Dann kam übrigens der Mensch dran, grad auf Umwegen unterwegs, soll vorkommen. Der oder die also wär’ gern … tja, was? Glücklich. Was man sich halt so wünscht. Pfarrer Meiners mit Schoduvel-Orden schmettert von oben ein dreifach donnerndes … „Mensch, seid glücklich, dafür seid ihr da!“

Große Freude und auch Dank: Trotz so vieler Menschen kam beim Schoduvel keiner zu Schaden

Also, im Kern, um mal eine Nachricht als mediale Botschaft zu formulieren: Ein besinnlicher Rosenmontagsgottesdienst mit Frohsinn dankte am Rosenmontag dafür, dass es ein erfolgreicher Schoduvel am Sonntag war – und dass bei so vielen Menschen, die kühne Rede war von bis zu 300.000, offensichtlich keiner zu Schaden kam. Gut so. Hier nochmal die Burgsänger: „Ein schöner Tag ward uns beschert, wie es nicht viele gibt.“

Jetzt sind nun auch die Jury-Ergebnisse eingetroffen, die uns vom Balkon des Altstadtrathauses per Brieftaube übermittelt werden. Nochmal schöne Bilder. Tolle Stimmung nach dem Schoduvel auch bei der Party in der Volkswagenhalle. Mittendrin 20 Hummer in Krebsrot, die hatten schon beim Umzug für Furore gesorgt und kriegten beste Noten. Kleine Tänzerinnen, Super-Stimmung mit Oker-Girls und Party-Spezialisten auf dem Fantasy-World-LKW. Danke für ...

Ausgezeichnete Karnevalisten:

Die Entscheidungen der Jury beim Schoduvel 2023:

Bester Wagen: Party-LKW „Fantasy World“

Beste Fußgruppe: Quad Kinder

Musik

1. Platz: Spielmannszug Wildeshausen

2. Platz: Fanfarenzug Eschwege

3. Platz: Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Itzum

Jeckenpott: Die Okergirls

Doebbelin-Jugendpreis: Fußgruppe Karnevalistische Tanzsport Gemeinschaft des Komitees Braunschweiger Karneval (Tänzerinnen)

Zuschauerwettbewerb

1. Platz: 20 fröhliche Hummer Familie Wunderlich und Freunde

2. Platz: Eine Igel-Familie

3. Platz: Geiler als Layla

4. Platz: Die Hippies

5. Platz: Der Gärtner und seine Blumenwiese

