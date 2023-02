Überfall in Wolfsburg: 17-Jähriger droht Mitarbeiter mit Beil

Wolfsburg. Die Tankstelle an der Sandkrugstraße wurde am Samstagabend ausgeraubt. Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen festgenommen.

Der Tatort: Die Tankstelle in Reislingens Sandkrugstraße. Der bislang unbekannte Täter bedrohte einen Angestellten mit einem Beil und floh mit einer Beute in unbekannter Höhe

Im Wolfsburger Ortsteil Reislingen hat ein maskierter Täter am Samstagabend eine Tankstelle überfallen. Wie die Polizei erläutert, händigte der Mitarbeiter ihm Geld aus der Kasse aus. Eine anschließende Fahndung der Polizei nach dem flüchtigen Täter brachte zunächst nichts ein.

Demnach geschah der Überfall um 18.54 Uhr in der Tankstelle an der Sandkrugstraße. Der Unbekannte betrat den Innenraum und hatte ein Beil in der Hand. Er forderte den Mitarbeiter auf, das Geld aus der Kasse in eine mitgebrachte Stofftasche zu packen. „Dieser reagierte besonnen und kam der Forderung des Mannes nach“, erklärt die Polizei.

Tankstellen-Überfall in Reislingen: Täter flüchtet in Richtung Friedhof

Der Täter verließ anschließend die Tankstelle und flüchtete zu Fuß in Richtung Friedhof. Mit mehreren Streifenwagen leitete die Polizei sofort eine Fahndung ein – „leider konnte der Flüchtige dabei nicht ergriffen werden“.

Ein 17-Jähriger wurde festgenommen

Nun gibt es neue Ergebnisse der Polizei Wolfsburg. Im Zuge intensiver Ermittlungsarbeit gelang es Polizeibeamten aus Wolfsburg in Zusammenarbeit mit Ermittlern aus Hannover und Goslar, einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen zu ermitteln. Diesen nahmen die Beamten der der Polizeiinspektion Goslar am Donnerstagvormittag vorläufig fest.

Der Minderjährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig einem Richter beim Amtsgericht Goslar vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

