Ein Mann geht im syrischen Jinderis, nordwestlich von Aleppo nahe der türkischen Grenze, an eingestürzten Gebäuden vorbei. Auch die Braunschweiger Hilfsorganisation Shelter Now hat begonnen, Helferinnen und Helfer in das Katastrophengebiet zu entsenden. Das Hilfswerk will zunächst 40.000 Euro an Spenden einbringen, um der Leid geplagten Bevölkerung vor Ort zu helfen.