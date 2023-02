Die Sporthalle der Nibelungen-Realschule an der Arminiusstraße in Braunschweig ist seit etwa einem Jahr Notunterkunft für Flüchtlinge. Die dort untergebrachten Ukrainer sollen jetzt in die anderen Turnhallen umziehen. Die Sporthalle Arminiusstraße bleibt aber für den Sport gesperrt und steht weiterhin als Notunterkunft bereit.