VW-Betriebsversammlung: Kanzlerbesuch und die Trinityfrage

Wolfsburg. Wie geht es bei VW in Wolfsburg weiter im neuen Jahr? Auf Informationen hoffen die Beschäftigten in der Betriebsversammlung.

Blick in Halle 11 des VW-Stammwerkes. Hier wird am Donnerstag auch Bundeskanzler Olaf Scholz zur Belegschaft sprechen.

Am Donnerstag, 16. Februar, findet die erste Betriebsversammlung des Jahres im Stammwerk statt. Im Mittelpunkt steht dabeider Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz(SPD). Inhaltlich erhoffen sich die Beschäftigten in Halle 11 aber sicherlich Informationen, wie es mit dem Trinityprojekt und dem vorerst auf Eis gelegten Neubau einer Fabrik bei Warmenau weitergeht. Zudem dürfte auch das Thema Betriebsratsvergütung eine Rolle spielen. Die Versammlung ist nicht für Pressevertreter zugänglich.

Bislang keine Infos aus der Aufsichtsratssitzung

Zwar hat der Aufsichtsrat des Konzerns in der vergangenen Woche getagt. Doch zum Thema der verschobenen Planungsrunde gab es hinterher keine konkreten Informationen. Von den Ergebnissen der fortgeschriebenen Investitionen hängt wiederum ab, wie und in welchem Umfang Geld in die einzelnen Standorte fließt und welche Modelle wo gebaut werden. Für das Stammwerk lautet die entscheidende Frage, wann die Software und die entsprechende Plattform SSP für das Projekt Trinity fertig werden. Dann muss fixiert werden, ob all das in die bestehende Produktion integriert werden kann oder ob doch ein neues Werk gebaut werden muss.

MAN zahlt Betriebsratsgehälter unter Vorbehalt aus

Für Gesprächsbedarf sorgt weiterhin auch das Urteil des Bundesgerichtshofes zur Bezahlung von freigestellten Betriebsräten/rätinnen bei Volkswagen. Zuletzt hatte auch die Truck-Tochter MAN darauf präventiv reagiert und mögliche betroffene Arbeitnehmervertreter darauf hingewiesen, dass ihre Gehälter nur noch unter Vorbehalt ausgezahlt werden und eventuell auch Rückforderungen drohen. Darüber hatte zuerst die Plattform Business Insider berichtet. Noch liegt die schriftliche Begründung des BGH-Urteils nicht vor.

