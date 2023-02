Brummifahrer fehlen: MAN wirbt mit ungewöhnlicher Aktion

Es ist eine Aktion, die aufhorchen lässt. Da der Lkw-Fahrermangel immer bedrohlichere Ausmaße annimmt, hat die VW-Konzerntochter MAN Truck & Bus kürzlich in München öffentlichkeitswirksam die Initiative ergriffen. Da auch die Just-in-Time-Lieferketten für die Automobilindustrie existenziell auf die Straße angewiesen sind, ist das Thema von großer Relevanz. Sollte sich die Personalsituation in diesem Bereich verschlimmern, könnte der Branche ein weiteres Riesenproblem drohen. MAN berichtet darüber auf der Unternehmens-Homepage.

Statt Kindern laufen gestandene Trucker ins Stadion ein

Das gab es noch nie im traditionsreichen Stadion an der Grünwalder Straße. Vor der Fußball-Drittligapartie des TSV 1860 München gegen den FSV Zwickau liefen die Spieler der Münchner Löwen und der Gäste aus Sachsen zwar wie immer gemeinsam auf den Rasen, doch statt Kinder hielten sie als Einlauf-Eskorte erwachsene Männer und Frauen an den Händen. Mancher Zuschauer mag sich verwundert die Augen gerieben haben – und genau das war auch die Absicht der ungewöhnlichen Aktion, die auf ein immer größeres Problem hinweisen sollte: Wegen des fehlenden Nachwuchses werden die Trucker und Truckerinnen in Deutschland im Schnitt immer älter. MAN Truck & Bus kämpfe schon lange gegen den zunehmenden Lkw-Fahrermangel – und jetzt eben auch beim Fußball, um eine breite Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren. „Den Fahrermangel nehmen wir als Nutzfahrzeughersteller sehr ernst“, sagte MAN-Chef Alexander Vlaskamp vor der Partie. „Wir sehen, dass der Transport- und Logistikmarkt auch wegen fehlender Nachwuchskräfte immer mehr unter Druck gerät. Daher möchten wir als MAN mit dieser Aktion ein Zeichen setzen. Denn ohne Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer stehen die Lieferketten in Europa still.“

Bundesverband: Leere Supermarktregale verhindern

Partner der Aktion in München war der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL). „Wenn wir englische Verhältnisse mit leeren Supermarktregalen verhindern wollen, muss auf allen Ebenen – in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – ein konsequentes Umdenken stattfinden“, erklärte der BGL-Vorstandssprecher Dirk Engelhardt im Stadion. „Also deutlich weniger Bürokratie, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Wertschätzung für die Leistung der Brummifahrer.“ Derzeit sind laut MAN jeden Tag sind etwa 800.000 schwere Nutzfahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs, mehr als 70 Prozent der Güter des täglichen Bedarfs werden von Lkw transportiert. Doch ob das so bleibe, sei fraglich. Denn nach Schätzungen des BGL fehlen bereits jetzt bundesweit fast 100.000 Berufskraftfahrerinnen und -fahrer – Tendenz steigend: Jedes Jahr gehen 30.000 Trucker in Rente, während nur 15.000 Nachwuchskräfte in den Beruf einsteigen.

„Ohne den Beruf kann die Gesellschaft nicht funktionieren“

MAN Truck & Bus engagiert sich stark gegen den Lkw-Fahrermangel, zum Beispiel mit der bundesweiten Aktion „Fahren für Deutschland“. Zudem wurde die neue Truck-Generation von MAN zusammen mit Fahrern und Kunden entwickelt, unter anderem mit optimierten Bedienfunktionen, einer Verbesserung der Ergonomie und des Komforts im Fahrerhaus – damit in Zukunft „mehr junge Menschen einen Beruf ergreifen, ohne den unsere Gesellschaft nicht funktionieren kann“, appelliert das Unternehmen. Das ganze System der Taktbelieferung könnte ins Wanken geraten.red/tok

