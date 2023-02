Wolfsburg: Betrunkener Einbrecher wartet am Tatort auf Polizei

Wolfsburg. Gleich zwei Mal an einem Tag ist ein Mann aus Wolfsburg von der Polizei festgenommen worden. Was in Wolfsburg passiert ist.

Ein 33-Jähriger ist am Dienstagmorgen in ein Restaurant eingebrochen und hatte sich am Tresen betrunken, bis er von einer Mitarbeiterin erwischt wurde.

Laut der Polizei Wolfsburg brach der Mann zwischen 2 Uhr und 3.25 Uhr in das Restaurant in der Lange Straße ein. Hier zerstörte er einen Teil der Eingangstür zum Restaurant und betrat den Gastraum. Anschließend setzte er sich an den Tresen und trank reichlich Alkohol, bis eine Restaurant-Angestellte ihn entdeckte. Die Polizei nahm den 33-Jährigen mit auf die Dienststelle. Dort durfte er seinen Rausch ausschlafen. Ein Atemalkoholtest ergab stattliche 2,63 Promille.

Noch ein zweiter Besuch auf der Wache der Polizei Wolfsburg an diesem Tag

Nachdem er etwas ausgenüchtert hatte und die Polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte er gegen 12.00 Uhr wieder gehen. Er ging schnurstracks in einen Lebensmitteldiscounter am Berliner Ring. Dort versuchte er einen vollen Einkaufswagen am Kassenbereich vorbeizubringen, ohne vorher zu bezahlen. Daraufhin hielt ein Angestellter den Mann fest. Schließlich landete er wieder bei der Polizei in Gewahrsam.

Die Ermittlungen dauern an.

Einbruch in Zigarettengeschäft - Täter entwendet leere Ladenkasse

Zwischen Montagabend 19.30 Uhr und Dienstagmorgen 6 Uhr ist ein Unbekannter in ein Zigarettengeschäft in der Lessingstraße eingebrochen.

Laut der Polizei Wolfsburg stahl er dabei eine leere Ladenkasse. Durch den Einbruch verursachte er allerdings einen Schaden von etwa 3.000 Euro.

Ob der Täter noch mehr Gegenstände gestohlen hatte, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei hofft darauf, dass Bürger verdächtige Personen bemerkt haben und bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05361) 4646-0.