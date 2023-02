Glasfaser-Ausfälle im Landkreis Peine zum Großteil behoben

Im Landkreis Peine ist es seit Montagnachmittag zu Beeinträchtigungen und vorübergehenden Ausfällen im Glasfasernetz gekommen. Dies hatte Auswirkungen auf die Internet-, Fernseh- wie auch auf die Telefonanschlüsse.

Wie die Deutsche Glasfaser mitteilt, betraf die Störung sowohl Privat- als auch Geschäftskunden in der „Region Hannover-Braunschweig“ – etwa seit Montag, 15.45 Uhr. Unserer Redaktion sind Betroffene aus den Gemeinden Ilsede und Vechelde bekannt. Auch Salzgitter scheint betroffen zu sein. „Unsere Teams und Dienstleister sind im Einsatz und ermittelten die Ursache der Störung“, teilt das Telekommunikationsunternehmen mit.

Am Dienstagnachmittag dann die Frohe Kunde: Die Schadstelle im Westen Braunschweigs sei gefunden. Zwei Drittel der Kunden seien wieder am Netz, so die Deutsche Glasfaser. Die übrigen Kunden sollen noch am heutigen Dienstag folgen.

Mehr Nachrichten aus dem Landkreis Peine:

