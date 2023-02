Hannover. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg soll ein Professor in Hannover gegen Vorgaben verstoßen haben. Er wollte Forschungsgelder aus Russland bekommen.

Hannover Professor will mit Russland kooperieren – MHH prüft Verstoß

Ein Professor der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) soll laut einem Bericht mit einer wissenschaftlichen Kooperation mit Russland gegen Vorgaben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg verstoßen haben. Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Montag) berichtete, soll der Chirurg sich in Russland um einen sogenannten Mega-Grant, eine Forschungsförderung von mehr als einer Million Euro, beworben und diesen im Sommer 2022 auch zugesagt bekommen haben. Demnach ging es um den Aufbau eines Labors zur Erforschung von Arteriosklerose in Russland.

Hannoveraner Professor will forschen

Anfang März 2022 hatte Niedersachsens damaliger Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) allerdings wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine dazu aufgerufen, alle Hochschul- und Forschungskooperationen mit Russland auf Eis zu legen. Auch die MHH wies nach eigenen Angaben alle Beschäftigten darauf hin, „dass alle Forschungskooperationen mit Russland bis auf Weiteres eingefroren werden (...) und keine neuen Kooperationen zu schließen sind“.

Kooperationen mit Russland sind an der MHH untersagt

Derzeit prüfe das MHH-Präsidium, ob der Professor mit seinen Aktivitäten rund um die russische Förderung gegen Anweisungen verstoßen hat, teilte ein Sprecher der Hochschule am Montag mit. „Die Prüfung dauert zur Zeit noch an“, sagte er. „Nach Abschluss der Prüfungen werden wir über eventuelle Konsequenzen entscheiden.“

Lesen Sie mehr aus Niedersachsen:

Nach eigenem Bekunden habe der Professor den Antrag für den Mega-Grant im November 2021 und somit noch vor Kriegsbeginn gestellt, teilte der MHH-Sprecher weiter mit. Dem Präsidium der MHH seien weder die Bewerbung noch die Zuerkennung des Grants bekannt gewesen.

Professor will nur mit Waffenstillstand nach Russland

Der Chirurg selbst erklärte dem „FAZ“-Bericht zufolge, er sei „derzeit“ unbezahlter Berater für das Forschungsprojekt. Die Vereinbarung mit der russischen Seite sei, dass er nach seiner Emeritierung von April an als Forschungsleiter beginnt. Er habe aber in Aussicht gestellt, dass er ohne Waffenstillstand in der Ukraine Ende März doch noch eine Absage nach Russland schicken werde.

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!