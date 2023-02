Pop-up-Laden in Braunschweig: Geschäftsideen im Leerstand

In leerstehenden Geschäftsräumen am Waisenhausdamm 8 wird der Arbeitsausschuss Innenstadt (AAI) zusammen mit der Öffentlichen Versicherung Braunschweig einen „Pop-up-Store“ betreiben. Die Eröffnung findet am Donnerstag, 16. Februar, um 17 Uhr statt. Der Name: „Braunschweig Pops Up“. Das Ladenlokal soll als Raum zum Ausprobieren für Gründerinnen und Gründer dienen, heißt es in einer Pressemitteilung des AAI.

Der Begriff des Pop-up-Stores beschreibt ein provisorisches, für kurze Zeit angelegtes Geschäft, das meist in Leerständen eröffnet wird. „Mit dem Konzept möchten wir neue Möglichkeiten für Leerstände testen und das Angebot in der Innenstadt um innovative Ideen erweitern“, erklärt Mirko Rüsing, stellvertretender Vorsitzender des AAI.

Ziel: Mehr Gründerinnen und Gründer sollen sich in der Innenstadt niederlassen

Die Idee sei bei der Erstellung eines Impulspapiers mit möglichen Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Innenstadt entstanden. Dieses Papier hatte der AAI in den von Stadt und Wirtschaftsförderung initiierten Innenstadtdialog eingebracht, in dem die Beteiligten über die Zukunft der Innenstadt beraten.

Arne Heuschmann, Regionaldirektor der Öffentlichen, ergänzt, man wolle den beteiligten Start-ups zu mehr Sichtbarkeit verhelfen: „Wir hoffen, dass sich durch dieses Projekt mehr Gründerinnen und Gründer langfristig in der Innenstadt niederlassen.“

Interessierte Gründerinnen und Gründer können sich melden

In den ersten drei Monaten des Projekts – bis zum 13. Mai – richtet sich das Angebot von „Braunschweig Pops Up“ laut dem AAI vorrangig an Eltern. Stephanie Höfer und Karolin Gaßmann bieten mit ihrem Unternehmen „MyMox“ unter anderem Utensilien für die Zeit nach der Geburt an. Ergänzt werde das Angebot durch Kurse und Beratungen für Eltern und Kinder sowie verschiedene Programmpunkte von Geburts- und Stillvorbereitungen bis hin zu Babybauchfotos. Daran sind die Erziehungsberaterin Anna Kohnen sowie Vanessa Cristalli mit ihrem Unternehmen „Lieblingsmensch“ beteiligt.

Für die drei Monate nach dem 13. Mai ist der AAI aktuell noch auf der Suche nach Gründerinnen oder Gründern, die den Laden übernehmen möchten. Alle Infos zum Projekt gibt es online unter www.braunschweigpopsup.de.

