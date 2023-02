Tödlicher Unfall auf A2 bei Peine: Fünfstündige Vollsperrung

Auf der Autobahn 2 bei Peine hat sich am Samstagmorgen kurz vor Lehrte gegen 8.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw mit drei Insassen kollidierte aus ungeklärter Ursache aus ungeklärter Ursache mit dem hinteren Teil des Lastwagens. Der Beifahrer in dem Auto erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb noch am Unfallort. Der Fahrer des Wagens und ein acht Jahre altes Kind überlebten schwer verletzt und wurden in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht. Der 51-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt und konnte seine Fahrt später fortsetzen.

Wie die Autobahnpolizei Braunschweig berichtet, musste die A2 daraufhin in Fahrtrichtung Hannover vollgesperrt werden. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 14 Uhr an. In Folge kam es zu mehreren Kilometern Stau. Auf der rechten Spur bildete sich eine Lkw-Schlange von über fünf Kilometern Länge.

A2 bei Peine vollgesperrt

Der Verkehr wurde zwischenzeitlich umgeleitet und kurz nach 14 Uhr wieder vollständig freigegeben, so die Polizei weiter. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Lkw konnte seine Fahrt zwar fortsetzen, aber auch an ihm entstanden etwa 15.000 Euro Schaden.

