Mehr als 2000 Lahmacun für einen guten Zweck: In den Räumen des türkisch-islamischen Kulturvereins bereiteten Frauen türkische Pizzen vor, die nach dem Freitagsgebet gegen eine Spende für die vom Erdbeben betroffenen Menschen verkauft wurden.

Gifhorn. In Gifhorner Cafés, Restaurants und Geschäften stehen Spendendosen zur Unterstützung der vom Erdbeben betroffenen Menschen in der Türkei und in Syrien.