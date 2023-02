Vorschlag des Bürgermeisters So soll die Landesmusikakademie in Wolfenbüttel bleiben

Bei einem Informationsaustausch von Bürgermeister Ivica Lukanic und Falko Mohrs, Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, im Wolfenbütteler Rathaus ging es um die Zukunft und Finanzierung der Landesmusikakademie in der Lessingstadt und die künftige Gestaltung der Theaterfinanzierung des Landes. Darüber berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.

Mohrs unterstrich demnach, dass das Ministerium kein Interesse an einem Rückbau oder sukzessivem „Sterben“ des Standorts Wolfenbüttel der Landesmusikakademie habe. Gleichwohl sei das Ministerium aber auch nicht der Entscheider – dies sei der Landesmusikrat. In diesem Zusammenhang schlug Lukanic dem Minister vor, dass das Ministerium den Landesmusikrat unterstützt, um ihn in den Betriebsbedingungen des zwischen Stadt und Land in der Unterhaltung aufgeteilten Gebäudes (Landesmusikakademie/Jugendgästehaus) zu entlasten. Dazu sollte eine Vereinbarung erstellt werden, die die künftige Aufgabenverteilung und die damit verbundenen Kosten regelt. Ein entsprechendes Thesenpapier soll nun von Stadt und Ministerium gemeinsam entwickelt werden.

Lukanic schlägt mehr Förderung für Gastspieltheater vor

Der im Koalitionsvertrag des Landes vereinbarte Ausbau der Theater- und Spielstättenförderung freut der Mitteilung zufolge Lukanic nicht nur, er gab Mohrs auch noch einen konkreten Vorschlag zur Ausgestaltung mit auf den Weg. Neben den kommunal getragenen Häusern mit eigenem Ensemble würden die Gastspieltheater in der Fläche wichtige Funktionen wahrnehmen, sie würden derzeit vorrangig von den Kommunen selbst finanziert werden, heißt es. „Das bisher freiwillige Engagement der Gastspielhäuser stellt im Verhältnis zu den Ensemble-Theatern einen ungleich höheren Hebel für ein flächendeckendes Kulturangebot im Land dar. Hierin besteht eine große Chance, die Kulturentwicklung im Land mit angemessenem Einsatz und Aufwand auf eine neue Qualitätsebene zu heben, insbesondere durch eine Fokussierung auf Engagements Niedersächsischer Künstlerinnen und Künstler“, so Lukanic.

Die Ausweitung des Förderrahmens auf rund 15 Gastspielhäuser im Land mit einer Sockelfinanzierung würde in der Fläche Bürgern insbesondere in Bereichen, die bisher keine Förderung erhalten haben, zugutekommen. Mohrs sagte zu, sich den Vorschlag im Detail anzusehen.

Zur Landesmusikakademie hat der Wolfenbütteler Kreistag erst kürzlich einstimmig einen Antrag der CDU-Fraktion beschlossen. Darin heißt es, dass sich der Kreistag ausdrücklich zur Landesmusikakademie und zu deren Standort Wolfenbüttel bekennt.

