Schreck für Querumer Ehepaar: Einbruch in Einfamilienhaus

Braunschweig. Außerdem: Am vergangenen Wochenende sind an mehreren Autos die Heckscheibenwischer abgebrochen worden.

Einbruch in Querum: Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus eingedrungen.

Ein Ehepaar aus Braunschweig-Querum musste Mittwoch-Abend beim Heimkommen feststellen, dass Unbekannte in ihrer Abwesenheit in ihr Haus eingebrochen waren.

Wie die Polizei berichtet, hatten sie zunächst nichts Ungewöhnliches bemerkt. Als der Mann das Schlafzimmer betrat, bemerkte er, dass eine ausgeschüttete Schublade auf dem Bett lag. Er schaute in alle Räume und stellte fest, dass mehrere Zimmer durchwühlt worden waren.

Darüber hinaus war die Terrassentür geöffnet. Er informierte die Polizei. Die Beamten erschienen vor Ort und sicherten Spuren. Offensichtlich hatten die Täter zunächst versucht, ein Fenster aufzuhebeln, haben sich dann aber für die Terrassentür entschieden. Die Terrassentür wurde hierbei komplett aus den Angeln gehoben. Aus dem Haus wurde Goldschmuck entwendet. Es entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Vandalismusserie: Mehrere Autos in Braunschweig beschädigt

Am vergangenen Wochenende ist es zu einer Reihe von Beschädigungen an Autos in Braunschweig gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag meldete, wurden in der Nacht zum Sonntag bei fünf Fahrzeugen am Wendentorwall die Heckscheibenwischer abgeknickt oder abgebrochen. Der Gesamtschaden läge bei über 1000 Euro.

Zeugen in Braunschweig gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die auf dem Wendentorwall oder im Nahbereich Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter: (0531) 476 3115.

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Braunschweig: