Unbekannte stehlen Kabeltrommel von Braunschweiger Bahn-Gelände

Braunschweig. Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen zum Diebstahl an der Salzdahlumer Straße. Die Täter hatten ein Vorhängeschloss aufgebrochen.

Die Bundespolizei bittet um Hinweise zu einem Kabel-Diebstahl in Braunschweig. (Symbolbild)

Unbekannte haben vom DB-Gelände in Braunschweig eine Kabeltrommel mit 400 Metern Kupferkabel gestohlen. Die Bundespolizei berichtet von einem Schaden in Höhe von etwa 4.400 Euro. Sie sucht Zeuginnen oder Zeugen zur Tat an der Salzdahlumer Straße.

Ein Mitarbeiter hatte den Diebstahl am Dienstagmorgen entdeckt. Die Kabeltrommel wurde am 6. Februar in den Nachmittagsstunden auf dem umzäunten Betriebsgelände abgestellt und der Eingang Polizei-Angaben zufolge mit einem Vorhängeschloss gesichert. „Das Schloss wurde mit einem Bolzenschneider aufgebrochen“, erklärt die Bundespolizei.

Eine solche Kabeltrommel mit Kupferkabel haben Unbekannte in Braunschweig vom Bahn-Gelände an der Salzdahlumer Straße gestohlen. Foto: Bundespolizei Hannover

Wegen der Größe und des Gesamtgewichts des Diebesguts müssen die Täter über technisches Werkzeug und ein geeignetes Transportmittel verfügt haben. Hinweise gehen telefonisch an (0511) 303650.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig und Umgebung: