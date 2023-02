Braunschweig. Auf der Kreuzung zwischen Brucker- und Nordstraße kam es am Dienstag zur Kollision zweier Autos. Eine Person wurde lebensgefährlich verletzt.

In Braunschweig sind am Dienstag zwei Autos kollidiert. Dabei verletzten sich mehrere Unfallbeteiligte, wie die Braunschweiger Polizei erläutert. (Symbolbild)

Polizei Braunschweig Schwerer Unfall in Braunschweig – fünf Menschen verletzt

In der Brucknerstraße in Braunschweig hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, verletzten sich insgesamt fünf Menschen. Eine dieser Personen wurde lebensgefährlich verletzt und noch vor Ort von einem Notarzt behandelt.

Auf der Kreuzung zwischen Bruckner- und Nordstraße waren gegen 15 Uhr zwei Autos kollidiert. Ein 47-jähriger Mann aus dem Landkreis Peine wollte von der Brucknerstraße nach links in die Nordstraße abbiegen – und übersah den entgegenkommenden Wagen eines 81-jährigen Braunschweigers. Dieser hatte Vorfahrt, erklärt die Polizei.

Durch die Kollision wurden beide Insassen im Verursacher-Wagen leicht verletzt – zwei weitere Menschen im anderen Wagen ebenfalls leicht. Insgesamt kamen drei Unfallbeteiligte in Braunschweiger Krankenhäuser.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Spurensicherung war die Unfallstelle für etwa zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.

