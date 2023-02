Wolfsburger Kätzchen Mads und Halla suchen Zuhause

Wolfsburg. Die beiden Kätzchen wurden in freier Natur geboren und leben bisher in einer Pflegefamilie in Wolfsburg.

Mads und Halla (8 Monate alt) suchen gemeinsam ein liebevolles Zuhause auf Lebenszeit. Zukünftige Besitzer der beiden müssten Löwenbändiger, Reinigungskraft, Dosenöffner und Alltagsbegleiter in einem sein, wie es in einer Mitteilung des Tierheims Wolfsburg heißt. Zurzeit sind Mads und Halla noch in einer Pflegefamilie. Nachdem ihre Katzenmutter sie in freier Natur geboren habe, seien sie mit zwei Monaten ins Tierheim gekommen. Menschen hätten sie anfangs überhaupt nicht gemocht und diese oft angefaucht. Deshalb seien sie in eine Pflegestelle gebracht worden, in der viel Zeit mit ihnen verbracht wurde.

Inzwischen lassen sich die beiden Katzen auch schon vorsichtig streicheln. Halla fange dabei oft an zu schnurren und Mads lasse sich, auf der Seite liegend, gern den Rücken etwas kraulen. Nichtsdestotrotz seien die beiden aber immer noch auf der Hut und vorsichtig, wenn die menschliche Hand sich nähert.

Freigang, um die Neugier zu stillen

Mads und Halla sind verspielt und frech, sie toben und raufen zusammen, die Wohnung werde zur Rennstrecke, und dabei werde auch schon der Wassernapf ein paar Meter weitergeschoben.

Aber irgendwann seien die beiden auch mal müde, und dann ruhen sie sich in ihrem Körbchen aus – oft aneinander gekuschelt. Von Vorteil wäre es für die Katzen, ihnen Freigang zu ermöglichen, damit sie ihre Neugier stillen können. Ein gesicherter Balkon mit Aussichtsposten tue es auch.

