Braunschweig. Nach der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien bilden sich auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg Spende-Aktionen. Eine Übersicht.

Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hält die Suche nach Vermissten weiter an. In Aleppo gelang es einem Syrer, telefonischen Kontakt zu verschütteten Verwandten aufzunehmen. Die internationale Hilfe läuft derweil schleppend an.

Katastrophe in Türkei/Syrien Erdbeben: Hilfsaktionen in der Region Braunschweig-Wolfsburg

Die verheerenden Erdbeben, die am 6. Februar sowohl die Türkei als auch den Nordwesten Syriens getroffen haben, lösen auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg Bestürzung aus. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf mehr als 8000 Menschen beziffert, die Zahl der Verletzten auf mindestens das Vierfache.

Millionen Menschen in der Türkei und in Syrien sind von der Katastrophe betroffen, haben ihr Obdach verloren – zudem herrschen in der türkisch-syrischen Grenzregion gerade Temperaturen um den Gefrierpunkt.

„Einige unserer Gemeindemitglieder machen sich bereits auf den Weg in die Heimat, weil sie Familienangehörige verloren haben und nun bei der Beerdigung dabei sein wollen“, berichtet etwa Mustafa Abacioglu, Sprecher der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş in Salzgitter. Als Mitglied der islamischen Hilfsorganisation Hasene hat Abacioglu außerdem eine Spendenaktion gestartet. „In erster Linie können wir so finanzielle Mittel sammeln, mit denen unsere Ehrenamtlichen vor Ort betroffenen Familien helfen können.“ Auch einige seiner Familienangehörigen sind von den Beben betroffen. „Die, die wir bis jetzt erreichen konnten, sind zum Glück alle am Leben“, sagt er. Und fügt an: „Ihr gesamtes Hab und Gut liegt allerdings in Trümmern.“

Das Ausmaß des Erdbebens in der Türkei und Syrien – zum Größenvergleich: Deutschland. Foto: dpa-infografik GmbH / dpa

Für Türkei und Syrien: Spenden-Aktionen in der Region Braunschweig-Wolfsburg

Für Menschen aus der Region um Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter listen wir in dieser Übersicht einige Spenden-Aktionen von hier auf.

Braunschweig

In Braunschweig gibt es aktuell viele kleine spontane Hilfsaktionen. In der Varrentrappstraße wurden zum Beispiel am Dienstag mehrere Sachspenden gesammelt, eine Bäckerei will die Tageseinnahmen spenden.

Wolfsburg

In Wolfsburg organisiert der stellvertretende Vorsitzende der Türkischen Gemeinde Niedersachsen, Ömer Köskeroglu, Unterstützung für die Menschen im Erdbebengebiet. Die Volkswagen AG und der Konzernbetriebsrat haben bereits signalisiert, dass sie helfen wollen. Eine Entscheidung über die Vorgehensweise soll bis zum Ende der Woche fallen. Am Montag bildeten die Türkische Gemeinde Niedersachsen und andere Vereine einen Krisenstab in Hannover. Sie wollen Geld und Sachspenden sammeln. „Wir brauchen viele Ideen, wie wir die Sachen rüberbringen können“, sagt Köskeroglu. Alle Wolfsburger, die schnell und unbürokratisch helfen können, bittet er, sich zu melden. Der Krisenstab ist unter erdbeben@tgnds.de und (0173) 2500997 zu erreichen, Köskeroglu selbst unter (0151) 14203171.

Salzgitter

In Salzgitter sammelt Sevda Gündogdu Sachspenden für Opfer des Erdbebens in der Türkei. Die Geschäftsfrau organisierte die Aktion über die sozialen Medien und schickt gemeinsam mit einem Event-Organisator aus Lehrte noch am Dienstagabend einen ganzen Lkw mit Winterbekleidung, Hygieneartikeln, Babynahrung und Taschenlampen in das Krisengebiet. Die Ditib-Moscheegemeinden sammeln diesen Freitag vor und nach dem Freitagsgebet außerdem Geldspenden ein.

In den Landkreisen unseres Verbreitungsgebiets gibt es noch keine Hilfsangebote, aber viele Menschen, die sich sorgen. Zum Beispiel in Helmstedt, in Gifhorn und in Wolfenbüttel.

Harem: Zivilschutzmitarbeiter und Anwohner durchsuchen die Trümmer eingestürzter Gebäude nach Überlebenden. Foto: Ghaith Alsayed / dpa

Tipps zu Geld- und Sachspenden für Türkei und Syrien

Wie kann ich sicher sein, dass meine Spende auch wirklich dort ankommt, wo sie gebraucht wird? Diese und mehr Fragen stellen sich viele, die helfen möchten – nicht nur bei der aktuellen Katastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion.

Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) prüft nicht nur einige karitative Organisationen auf die Verwendung ihrer Spendengelder – und vergibt diesen das DZI-Spendensiegel. Sondern das Institut gibt auch einige Tipps, worauf Spenderinnen und Spender in Notlagen achten sollten.

Kompetente Hilfswerke haben Vorrang: Trägt eine ausgewählte Hilfsorganisation nicht das Spendensiegel des DZI, sollten Spenderinnen und Spender genau hinschauen, ob die Organisation die nötige Kompetenz besitzt, um in der betroffenen Region wirksam und effizient Hilfe zu leisten. Wichtig dafür: Kenntnisse über die Bedingungen vor Ort und eine gute Vernetzung. Geldspenden sind üblicherweise besser als Sachspenden: In der Erdbebenhilfe seien Geldspenden jetzt besser als Sachspenden, sagt Burkhard Wilke, Geschäftsführer des DZI. Denn die Geldspenden könnten von Hilfsorganisationen flexibler und effizienter eingesetzt werden. Sachgüter sollten nur dann gespendet werden, wenn seriöse Organisationen gezielt um sie bitten – oder wenn die Bitte von Bekannten aus der Unglücksregion kommen und der Transport dorthin gewährleistet ist. Möglichst keinen Spendenzweck angeben: Damit die Organisationen die Spendengelder flexibel und wirksam einsetzen können, sollte der Spendenbetrag besser ohne ausdrückliche Zweckbindung überwiesen werden. Gerade in sich schnell verändernden Lagen könnte die Handlungsfähigkeit sonst zu sehr eingeschränkt sein. Schnell, aber nicht übereilt spenden: Misstrauen sei angebracht bei Spendenaufrufen, die viele Emotionen wecken, aber wenige Informationen über die konkret geplanten Hilfsmaßnahmen bieten, schreibt das DZI. Spenderinnen und Spender sollten genau prüfen, wie und für wen die gesammelten Gelder eingesetzt werden sollen. Gerade bei großen Krisen treten laut DZI auch Trittbrettfahrer mit Spendenaufrufen an die Öffentlichkeit, bei denen ein Großteil der Spenden in der Verwaltung versickert oder zur privaten Bereicherung dient. Wer also zum Beispiel in Sozialen Netzwerken auf eine Spendenplattform gelotst wird, sollte die Seriosität des Anbieters unbedingt prüfen. Das geht zum Beispiel mit der Checkliste für sicheres Spenden des DZI.

Welche weiteren Organisationen Spenden für die Katastrophenopfer sammeln, erfahren Sie in unserer überregionalen Spenden-Übersicht.

