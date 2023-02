Grüne mahnen Salzgitter zu weiterem Ausbau der Windkraft

Windenergieanlagen gewinnen immer mehr an Bedeutung als klimaschonende Quelle für Energie – und auch der Handlungsdruck ist groß. Der Stadt Salzgitter haben die Grünen jetzt aufgrund der aktuellen Berechnungen des Landes zum Ausbau der Windkraft in Niedersachsen bescheinigt, dass grundsätzlich auf 4,78 Prozent der Fläche im Stadtgebiet Windräder möglich wären. „Dass jetzt Klarheit herrscht, weil jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt genau weiß, wie groß sein eigener Beitrag zum Gelingen der Energiewende sein wird, ist ein wichtiges Signal des Aufbruchs“, erklärte dazu Heiko Sachtleben, Landtagsabgeordneter der Grünen aus Peine.

Energieminister- Tausende neue Windräder in Niedersachsen

Regionalverband muss bei Windkraft nachlegen

Task force Energiewende- Landesregierung will Klimaschutz stärken

Stadt sieht wenig Reserven

Die Verwaltung hingegen sieht die Klimaschutzziele Niedersachsens im Hinblick auf den Ausbau der Windkraft im Stadtgebiet als abgearbeitet an. „Die Vorgabe von 2,1 Prozent der Flächen für die Windkraft werden in Salzgitter bereits erfüllt“, ließ die Pressestelle unsere Zeitung schon Mitte vergangenen Jahres wissen. Die Vorranggebiete waren damals schon fast vollständig ausgeschöpft, könnten aber laut Kommune durch ein Repowering „optimiert werden“. Auf Industrieflächen bestünden noch Möglichkeiten, „einzelne Windenergieanlagen für die Eigenversorgung von Betrieben auf Antrag zu errichten“, teilte die Stadt weiter mit.

Diese Windenergieanlagen gibt es bereits in Salzgitter

Nach Angaben des Regionalverband Großraum Braunschweig gibt es im Vorranggebiet SZ 1/PE 9, einem kombinierten Gebiet aus dem Stadtteil Sauingen und der Gemeinde Vechelde im Landkreis Peine, 24 Windenergieanlagen mit insgesamt 38 Megawatt Nennleistung – der höchsten Dauerleistung, mit der die Anlage betrieben werden kann. 17 Windräder aus diesem Gebiet stehen auf Salzgitter-Areal. Hier sind auf einer Erweiterungsfläche drei neue Anlagen geplant.

Kooperationen mit Peine

Ein weiteres Vorranggebiet gibt es ebenfalls mit Peine: Es betrifft Lesse und Lengede. Dort stehen 30 Windenergieanlagen, 23 davon befinden sich im Stadtgebiet.

Was Industriegebiete leisten

In Salzgitters Industriegebiet gibt es elf Windräder mit insgesamt 42 Megawatt Nennleistung. MAN und die Salzgitter AG hatten hier aufgerüstet. Volkswagen teilte auf Anfrage mit, dass für das Werksgelände in in Salzgitter derzeit keine Windenergieanlagen geplant sind. Alstom machte keine Angaben zu möglichen Anlagen auf dem Werksgelände in der Stahlstadt.

Außerdem gibt es im Gebiet der Stadt Salzgitter noch eine kleine Zahl von kleinen Windrädern, die aber nicht „raumbedeutsam“ seien, teilte der Regionalverband Großraum Braunschweig mit.