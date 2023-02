Nach verheerenden Erdbeben: So können Wolfsburger helfen

Es ist ein Bild des Schreckens: In der türkischen Stadt Kahramanmaras sitzt Mesut Hancer in den Trümmern eines eingestürzten Hauses. Mit seinem linken Arm hält er eine Hand fest, die aus dem Schutt ragt. Es ist die Hand seiner toten Tochter. Sie wurde 15 Jahre alt.

An Tag drei nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien arbeiten Menschen in Wolfsburg mit Hochdruck daran, Hilfe auf den Weg zu bringen.

Im Islamischen Kulturzentrum am Berliner Ring werden beim Freitagsgebet am 10. Februar Spenden für die Erdbebenopfer gesammelt. Dabei soll es nicht bleiben, wie der stellvertretende Vorsitzende Mourtadha Djemai berichtet. „Wir befinden uns gerade in Abstimmung, welche weiteren Schritte wir einleiten können. Ein Hilfskonvoi wird aktuell mit unserem niedersächsischen Dachverband, der Schura, geplant.“

Djemai richtet einen Hilfsappell an die Wolfsburger und die Menschen im Umland: „Ich bitte jeden, über die bekannten Spendenorganisationen zu helfen, da das Ausmaß der Zerstörung in Syrien und der Türkei immens ist. Es herrschen Minusgrade, und die sowieso durch Bürgerkrieg und Inflation gebeutelten Menschen brauchen jetzt unsere Hilfe.“

Wolfsburger organisieren Hilfe für die Erdbebenopfer

Vertreter des Islamischen Kulturzentrums, der Türkischen Gemeinde und des Kurdischen Vereins trafen sich am Mittwochvormittag im Rathaus mit Oberbürgermeister Dennis Weilmann und Stadträtin Iris Bothe. Laut dem Vorsitzenden der Türkischen Gemeinde, Ömer Köskeroglu, hatten die Besucher zwei große Anliegen: Dass eine zentrale Anlaufstelle für Sachspenden eingerichtet wird. Und publik zu machen, dass es in Wolfsburg nun ein örtliches Spendenkonto für die Erdbebenhilfe gibt.

Die Spenden nimmt der Kreisverband Wolfsburg des Deutschen Roten Kreuzes entgegen. Spendenkonto: DRK-Kreisverband Wolfsburg e. V., Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, IBAN: DE14 2695 1311 0025 6101 63, BIC: NOLADE21GFW. Verwendungszweck: Nothilfe Erdbeben Türkei und Syrien. „Wir leiten die Spende zu hundert Prozent an unser Generalsekretariat weiter“, erklärt Kreisverbandschef Thorsten Rückert.

In der Ditib-Moschee in der Heinrich-Nordhoff-Straße 79 werden am Freitag, 10. Februar, ebenfalls Spenden gesammelt. Frauen aus der Gemeinde bereiten Essen zu, das sie nach dem Freitagsgebet verkaufen. Der gesamte Erlös soll den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien zugute kommen.

In den Moscheen laufen am Freitag Spendensammlungen

Ömer Köskeroglu schilderte bereits am Dienstag, dass er seit zwei Tagen fast ununterbrochen am Telefon sei. „Es ist einfach schrecklich, was in der Türkei und Syrien passiert“, sagte er. „Wir sind alle erschüttert und betroffen angesichts des verheerenden Ausmaßes der Zerstörung. Wir beten für die Opfer und sind in Gedanken bei ihren Angehörigen.“

Köskeroglus Verein betet nicht nur. Er plant auch eine Hilfsaktion. „Wir sind sehr fleißig dabei, etwas zu organisieren“, berichtet der Wolfsburger, der auch Volkswagen-Betriebsratsmitglied und stellvertretender Vorsitzender der Türkischen Gemeinde Niedersachsen ist.

Türkische Gemeinde und Vereine richten Krisenstab ein

Am Montag hätten die Türkische Gemeinde und andere Vereine in einem Treffen mit dem Konsulat einen Krisenstab in Hannover ins Leben gerufen. Sie wollen Geld und Sachspenden sammeln. „Wir brauchen viele Ideen, wie wir die Sachen rüberbringen können“, sagt der Wolfsburger.

Alle Wolfsburger, die sich in der Lage sehen, schnell und unbürokratisch zu helfen, bittet Köskeroglu, sich mit dem Technischen Hilfswerk, dem Deutschen Roten Kreuz oder der Türkischen Gemeinde Niedersachsen in Verbindung zu setzen. Der Krisenstab ist unter erdbeben@tgnds.de und 0173-2500997 zu erreichen, Köskeroglu selbst unter 0151-14203171.

Das DRK Wolfsburg hat ein Spendenkonto eingerichtet

Der Wolfsburger Ömer Köskeroglu bittet um Hilfe für die Menschen im türkisch-syrischen Erdbebengebiet. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Türkischen Gemeinde Niedersachsen und Volkswagen-Betriebsratsmitglied. Foto: Ömer Köskeroglu / Privat

Unterstützung erhofft sich der Westhagener auch von Volkswagen, vom Betriebsrat und von der Stadt Wolfsburg. Am Dienstag sprach er mit der Konzernbetriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo. Cavallo habe sofort ihre Bereitschaft zu helfen signalisiert.

„Gerade jetzt zählt jede Sekunde und jede Stunde“, verdeutlicht der in der Türkei aufgewachsene Köskeroglu. „In der Vergangenheit haben wir viel auf die Beine gestellt.“ So hatten der Volkswagen-Betriebsrat und die IG Metall unter anderem 2014 nach einem Grubenunglück in der Türkei zu Spenden aufgerufen. Volkswagen spendete 20.000 Euro. Ömer Köskeroglu ist wichtig, dass die Unterstützung für die Menschen in der Türkei und Syrien professionell organisiert wird. „Damit sie auch ankommt.“

Volkswagen und der Konzernbetriebsrat sagen Hilfe zu

Volkswagen will nach Informationen unserer Zeitung helfen und bis zum Ende der Woche über das Wie entscheiden. „Konzernbetriebsrat und Unternehmen prüfen derzeit, auf welchen Wegen und gegebenenfalls mit welchem Partner unter den Hilfsorganisationen wir am besten und gezieltesten Hilfe leisten können“, erklärte ein Sprecher des Konzernbetriebsrats am Dienstag.

„Auch ein gemeinsamer, markenübergreifender Spendenaufruf an die Belegschaft wie zum Beispiel zuletzt bei der Flutkatastrophe im Ahrtal ist Teil dieser Überlegungen.“ Im Vordergrund stehe ein Vorgehen, das eine möglichst effektive Hilfe im gesamten Erdbebengebiet, also grenzüberschreitend, ermögliche, um so die von der Katastrophe Betroffenen bestmöglich zu unterstützen.

Wolfsburger Hilfsorganisationen sind bislang nicht gefragt

Die Wolfsburger Ortsvereine der Hilfsorganisationen planen aktuell keine Einsätze für die Erdbebenopfer. DRK-Chef Thorsten Rückert verweist auf das Generalsekretariat in Berlin, das zurzeit Hilfsmaßnahmen mit den Partnern der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung abstimme. Die Malteser in Deutschland bitten um Spenden – insbesondere für die Menschen in den syrischen Flüchtlingsgebieten. Dort seien tausende Menschen nach dem Erdbeben schutzlos Regen und Kälte ausgesetzt.

Das Erdbeben war nach Ömer Köskeroglus Schilderung weit über die Grenzregion hinaus zu spüren. Im in der türkischen Region Sivas gelegenen Şarkişla, der Stadt seiner Kindheit und Jugend, seien beim zweiten Beben einige Häuser eingestürzt.

Sorge um Familie und Freunde in Aleppo

Betroffen äußert sich auch der Mitbegründer des Islamischen Kulturzentrums, Mohamed Kodja. Er stammt aus dem von den Erdstößen besonders schwer getroffenen Aleppo, hat dort Familie und Freunde. Nach dem Erdbeben hat Kodja mit seiner bald 90 Jahre alten Schwester gesprochen. „Das Gebäude hat noch gewackelt“, berichtet er. „Es ist schlimm“, sagt der ehemalige Kinderarzt. „Aber es ist Schicksal.“ Immerhin: Von seinen Bekannten in Syrien ist seines Wissens niemand ums Leben gekommen.

Eine Erdbebenüberlebende im türkischen Hatay. Im Hintergrund suchen Rettungskräfte nach Opfern und anderen Überlebenden. Foto: BULENT KILIC / AFP

Wolfsburger trauern um Bekannte im Erdbebengebiet

Schlechte Nachrichten erreichten den aus Syrien stammenden Wolfsburger-des-Jahres-Kandidaten Fahed Shikh Alshabab. Verwandte von ihm leben in Aleppo und der Türkei. „In Aleppo war es extrem hart. Dort sind einige Stadtteile zerstört, und in der Türkei ist es nicht besser“, sagt er. „Manche Bekannte meiner Familie sind leider gestorben.“

Viele Angehörige der türkischen und syrischen Community in Deutschland wollen helfen. Wie der 22-Jährige schildert, wird beispielsweise Geld für Winterjacken gesammelt, und es werden andere Spenden organisiert. „Die Leute, die kein Dach mehr über dem Kopf haben, brauchen etwas, um warm zu werden.“ Ein Container sei bereits aus Berlin ins Katastrophengebiet geschickt worden.

Türken wie Syrer wollen Erdbebenopfern helfen

Von einer geplanten Hilfsaktion der Ditib-Gemeinde und des Kurdischen Vereins in Wolfsburg berichtet Önder Demirbas. Die Idee sei, einen Lastwagen aus Wolfsburg in die Türkei zu schicken, sagt der 43-Jährige, der den Instagram-Account mycity.wolfsburg betreibt. Er geht davon aus, dass bald eine Sammelstelle eingerichtet wird. „Wir bemühen uns alle.“

Dem Wolfsburger mit türkischen Wurzeln gehen die Nachrichten aus dem Erdbebengebiet auch aus persönlichen Gründen nah: Ein Neffe und ein ehemaliger Klassenkamerad hielten sich berufsbedingt in der Region auf. „Und ich kann sie immer noch nicht erreichen.“

