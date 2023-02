Kupferkabel von Baustelle in Wolfsburg gestohlen

Unbekannte haben insgesamt 40 Meter Kupferkabel von einer Baustelle an der Straße An den Rohwiesen im Ortsteil Reislingen in Wolfsburg entwendet. Das gab die Polizei bekannt. Bisher sei unklar, wie die Täter auf die Baustelle gelangt seien, es müsse sich aber in der Zeit zwischen Freitagmittag, 12 Uhr, und Montagmorgen, 11 Uhr, zugetragen haben.

Auf der Baustelle entfernten die Unbekannten die Kabel von einem Stromverteilerkasten und verschwanden mit ihnen spurlos, so die Polizei weiter.

Kupferkabel mit Fahrzeug aus Wolfsburg fortgeschafft

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um das wertvolle Metall abtransportieren zu können. Anwohner, Passanten oder Autofahrer, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit beobachtet haben, können ihre Hinweise an die Polizeiwache in Heßlinger Straße richten: (05361) 46460.

