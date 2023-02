A2: Vollsperrung nach schwerem Lkw-Unfall bei Helmstedt

Helmstedt. Kurz vor der Anschlussstelle Marienborn sind mehrere Lkws ineinander gefahren. Die Autobahn musste in Richtung Braunschweig gesperrt werden.

Auf der Autobahn 2 bei Helmstedt ist es am Dienstagmorgen kurz vor der Anschlussstelle Marienborn in Richtung Braunschweig zu einem schweren Unfall gekommen. Mehrere Lkw fuhren gegen 8.20 Uhr ineinander, wie die Autobahnpolizei im Landkreis Börde mitteilte. Nach einem vorausgehenden Unfall habe ein Lkw-Fahrer aus Deutschland die Situation zu spät erkannt und sei einem weiteren Lkw aus Tschechien aufgefahren. Dieser sei durch die Wucht des Aufpralls in einen dritten Lkw geschoben worden.

Ein Lkw-Fahrer bei Helmstedt schwer verletzt

Bei dem Aufprall verletzte sich der 53-jährige Deutsche schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Helmstedt transportiert werden, so die Polizei weiter. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiinformationen auf etwa 100.000 Euro. Foto: Matthias Strauß

Die hinteren Lkws waren durch die Kollision stark beschädigt worden und konnten nur noch durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Summe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach Polizeiangaben in etwa auf 100.000 Euro.

Vollsperrung der A2 zwischen Marienborn und Helmstedt

Die A2 musste in Folge des Unfalls gesperrt werden. Nach etwa dreieinhalb Stunden konnte die Polizei die Sperrung gegen 10.45 Uhr wieder aufheben. Der Verkehr wurde indes über die Anschlussstelle Alleringersleben umgeleitet. In Richtung Braunschweig staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf etwa acht Kilometer.

