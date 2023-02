Brand an Wohnhaus – Feuerwehr Schöningen rückt aus

Zu einem Brand in Schöningen ist die Feuerwehr am Montag ausgerückt.

Gegen 10.30 Uhr ist die Feuerwehr der Stadt Schöningen am Montag zu einem Brand vor einem Einfamilienhaus in Schöningen ausgerückt. Erste Erkundungen an der Einsatzstelle ergaben, dass brennender Unrat auf Teile der Hausfassade übergriff. Unverzüglich rückte ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung an. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die Hausfassade mittels einer Wärmebildkamera und belüfteten das Wohnhaus.

Den Brand hatten die Einsatzkräfte in Schöningen schnell unter Kontrolle. Foto: Feuerwehr Schöningen

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Während des Einsatzes betreute die Feuerwehr vier Anwohner und übergab sie anschließend dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung. Es waren die Feuerwehren aus Schöningen, Esbeck und Hoiersdorf sowie der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.