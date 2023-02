Braunschweig. Ein bei Bauarbeiten beschädigtes 20-Kilovolt-Kabel führte an der Salzdahlumer Straße am Montag zu dem Blackout. Auch das Klinikum war betroffen.

An der Salzdahlumer Straße gab es am Montagnachmittag einen Stromausfall.

Stromausfall in Braunschweig Blackout: Tausende Braunschweiger am Montagnachmittag ohne Strom

Für etwa 90 Minuten ist am Montag entlang der Salzdahlumer Straße der Strom ausgefallen. Nach Angaben von BS Energy wurde gegen 14 Uhr bei Bauarbeiten ein 20-Kilovolt-Kabel beschädigt. Dies hatte den Ausfall der Stromversorgung zur Folge.

Insgesamt waren etwa 2250 Kunden von BS Energy ohne Strom. Auch das Städtische Klinikum war betroffen, wie Patienten berichteten. Ein Mann schrieb gegen 14.45 Uhr per E-Mail an die Redaktion: „Das Notstromaggregat sprang scheinbar unmittelbar an, die meisten Mitarbeiter waren eher unaufgeregt. Aber es läuft wohl nicht alles sofort wieder an: Fahrstühle, elektronische Anzeigen usw. Da muss wohl einiges neu gestartet werden. Im Parkhaus ist noch alles aus (Automaten) und dunkel.“

Die Mitarbeiter von BS-Netz sorgten dafür, dass seit kurz nach 15.30 Uhr der Strom wieder da ist.

