Wolfsburg. Erst brannte ein Aldi in Westhagen, dann immer wieder Mülltonnen. Wie hoch der Schaden ist und was die Polizei noch ermitteln will.

Das Dach des Aldi-Markts in der Suhler Straße in Westhagen hat gebrannt. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Löscharbeiten der Feuerwehr.

Feuer in Wolfsburg Nach Brandserie in Wolfsburg: Polizei fasst Verdächtigen

Eine unheimliche Brandserie hat am Sonntag für Aufruhr gesorgt: Nicht nur im Wolfsburger Stadtteil Westhagen, wo die Feuer ausbrachen. Am Montag nach der Feuernacht teilte die Polizei nun mit, dass ein Verdächtiger gefasst wurde. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 120.000 Euro. Die Zusammenhänge zwischen den mutmaßlichen Brandstiftungen will sie aber erst noch ermitteln, teilt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch mit.

Nach der ereignisreichen Brandnacht konnte die Polizei „im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen“ gegen 2.50 Uhr am frühen Montagmorgen einen 25-jährigen Mann aus Wolfsburg in der Nähe der Brände festnehmen, so aus dem Bruch. Montagmittag wurde der Verdächtige dann wieder auf freien Fuß gesetzt, da es aus Sicht der zuständigen Staatsanwaltschaft keine Haftgründe gab, berichtet die Polizei. Als Haftgrund gilt unter anderem die Gefahr, dass eine verdächtige Person flieht oder Beweismittel vernichten könnte.

Nach Brandserie in Wolfsburg: Verdächtiger auf freiem Fuß

Nichtsdestotrotz wird weiter ermittelt: Zum Einen muss nun festgestellt werden, ob der Verdächtige auch wirklich der Täter ist, aber auch, ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen. Neben der Brandserie am Wochenende kommen nämlich auch noch weitere Brände an Müllcontainern in Frage, die sich in den vergangenen Wochen in Wolfsburg ereignet haben. „Es wurden Strafanzeigen wegen einer Brandstiftung und 17 Sachbeschädigungen durch Feuer gefertigt“, so Melanie aus dem Bruch.

Die Wolfsburger Polizei hat den Brandort auf dem Aldi-Gelände beschlagnahmt. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von vorsätzlicher Brandstiftung am Supermarkt und bei der Mülltonnen-Brandserie ausgegangen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Insgesamt 18 Brände verzeichnete die Polizei laut aktualisierter Mitteilung am Sonntag, 6. Februar und bis in die folgende Nacht hinein in Westhagen. Sie ereigneten sich am Sachsenring, an der Suhler Straße, der Eisenacher Straße, am Strahlsunder Ring, an der Jenaer Straße und am Dresdener Ring. „Dabei wurden insgesamt eine Verpackung, Holzpaletten vor einem Discounter, zwei Müllsäcke sowie 14 Müllcontainer von einer unbekannten Person in Brand gesetzt“, so aus dem Bruch.

Feuer in Westhagen: Polizei schätzt den Schaden auf 120.000 Euro

Auf 20.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden durch die Brände – plus 100.000 Euro Schaden am Aldi-Supermarkt in der Suhler Straße. Hier hatten Medien zuvor von 500.000 Euro Schaden berichtet. „Ganz so schlimm stellte es sich dann doch nicht heraus“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch am Montag. Wie lange der Markt geschlossen bleiben wird, war am Montag noch unklar. Den zuvor beschlagnahmten Brandort hat die Polizei nun jedenfalls wieder wieder freigegeben.

Die Brandserie begann laut Polizei um 16.36 Uhr und zog sich bis um 2.41 Uhr in die Nacht hinein. Zunächst versuchte ein unbekannter Täter demnach, eine Plastikfolie, in der sich Dachziegel befanden, anzuzünden. Nur zehn Minuten später ging ein Notruf bei der Feuerwehr ein – gemeldet wurde das Feuer am Aldi-Markt an der Suhler Straße. Hier waren mutmaßlich Holzpaletten in Brand gesetzt worden, so die Polizei. „Nach der Inaugenscheinnahme des Brandortes durch die Brandermittler gehen diese von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus“, heißt es in der Mitteilung von Montag.

Brandserie in Wolfsburg-Westhagen begann nachmittags und zog sich bis in die Nacht

Gegen 19.30 habe ein Ehepaar dann einen brennenden Müllcontainer auf einem Stellplatz in der Eisenacher Straße entdeckt. „Geistesgegenwärtig zog der Mann den Container auf die Straße, um ein Übergreifen des Feuers auf die anderen Container zu verhindern“, so die Polizei. Seine Frau habe zeitgleich die Feuerwehr alarmiert.

Damit war der ereignisreiche Einsatztag für die Feuerwehren aber noch nicht beendet: Fünf Müllcontainer brannten laut Polizei bis 22.01 Uhr in der Eisenacher Straße, und zwei Container in der Jenaer Straße. Am Stralsunder Ring wurden ebenfalls zwei Müllsäcke und ein Müllcontainer angezündet. „Alle Container wurden vollständig zerstört.“

Wolfsburgs Feuerwehren waren im Dauereinsatz – zum Glück wurde niemand verletzt

Bis in die Nacht zog sich die Brandserie. Zwischen 1.26 Uhr und 2.41 Uhr wurden in der Jenaer Straße „vier Müllcontainer und im Dresdener Ring ein Container durch einen unbekannten Täter in Brand gesetzt“, so die Polizei. „In zwei Fällen konnte durch schnelles Handeln eingesetzter Polizeibeamter und rechtzeitiger Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr ein größerer Schaden an den Containern verhindert werden.“

Zeugen, die Hinweise jeglicher Art zu den Bränden oder zu Personen in Brandortnähe geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Für Wolfsburgs Feuerwehren bedeutete die Brandserie am Sonntagnachmittag einen Dauereinsatz. Eine weithin sichtbare dunkle Rauchsäule stieg über Westhagen auf. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren hatten sich schon die ersten Schaulustigen versammelt, die das Geschehen verfolgten.

Rasch griff das Feuer von den Holzpaletten auf das Supermarkt-Dach über. Um an die Flammen heranzukommen, mussten die Einsatzkräfte das Dach aufreißen und mehrere Brandherde löschen. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Aldi in Westhagen bis auf Weiteres geschlossen

Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden, allerdings evakuierten die Rettungskräfte sicherheitshalber zwei Personen aus direkt angrenzenden Wohnhäusern.

Zu befürchten ist, dass der Aldi wohl so schnell nicht wieder öffnen wird. Ein Verantwortlicher des Unternehmens, der sich am Montagmorgen am Brandort ein erstes Bild machte, vermochte noch keine näheren Angaben dazu zu machen. Allerdings ging er zunächst nicht davon aus, dass der Markt innerhalb von ein, zwei Tagen schon wieder öffnen kann. Der Vertreter von Aldi verwies Kunden an den nächstgelegenen Markt in Ehmen. Die Fallersleber Filiale ist aktuell ebenfalls geschlossen – wegen Renovierung.

Die Eingangstür des Supermarkts ist beschädigt. Auch von innen bekämpften die Feuerwehren den Brand im Aldi in Westhagen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Bereits am Freitagabend hatten es die Wolfsburger Feuerwehren mit einem Großeinsatz zu tun: Im Kleingärtnerverein „Am Bohlweg“ an der Heinrich-Nordhoff-Straße standen zwei Gartenlauben in Flammen, die Einsatzkräfte mussten fünf Gasflaschen sichern. Schon im November hatte es in der Gartenanlage gebrannt.

Immer wieder brennt es ­– vor allem in Westhagen

Erst vor einer Woche hatte es in Westhagen eine Brandserie gegeben: Unbekannte setzten am späten Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag im Stralsunder Ring und in der Eisenacher Straße drei Müllcontainer und einen Nadelbaum in Brand. Und bereits in den frühen Morgenstunden des Freitag, 27. Januar, zündeten Unbekannte einen Müllcontainer in Detmerode an. Die Flammen griffen auf die Fassade des Penny-Markts am Detmeroder Markt über. Nur wenige Stunden später brannten am selben Morgen zwei Müllcontainer in der Eisenacher Straße in Westhagen.

Zwei größere Fälle von vorsätzlicher Brandstiftung in Westhagen gab es im Oktober 2022: Innerhalb weniger Stunden brannte zunächst am 25. Oktober eine ehemalige Zahnarztpraxis in der Dessauer Straße und am frühen Morgen des nächsten Tages dann der Vorraum der Sparkassen-Filiale am Marktplatz.

Hinweise zu allen Bränden nimmt die Wolfsburger Polizei unter Telefon 05361/46460 an.