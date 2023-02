Sattelschlepper liegt quer – Vollsperrung im Kreis Wolfenbüttel

Ein quer liegender Lkw hat am Samstagmorgen für eine stundenlange Sperrung auf der B79 zwischen Remlingen und Wittmar gesorgt. Wie die Polizei berichtet, geriet der Auflieger auf eisglatter Fahrbahn ins Schlingern – beim Versuch gegenzulenken kam die Zugmaschine ebenfalls ins Rutschen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Lkw rutschte über den Grünstreifen und den angrenzenden Geh- und Radweg und kam erst in der Hecke des Wittmarer Friedhofs zum Stehen.

Der Auflieger stand komplett quer auf der Fahrbahn, sodass letztlich die gesamte Strecke voll gesperrt werden musste. Die Sperrung samt Bergung des 40-Tonners dauerte insgesamt vier Stunden – es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Der Lkw-Führer blieb unverletzt, es entstand Sachschaden am Grünstreifen sowie der Hecke.

Sieben Gartenlauben in Salzdahlum aufgebrochen

Im Kleingartenverein Salzdahlum kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu insgesamt sieben Einbruchdiebstählen aus Gartenlauben. Dreimal wurden die Lauben aufgebrochen und es wurden zahlreiche Gegenstände mitgenommen, in den anderen vier Fällen blieb es beim Versuch. Da noch nicht alle Pächter vor Ort waren, können zur Zeit über die Höhe des Diebesguts sowie der Sachschäden keinerlei Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05331) 9330 zu melden.

Mann ohne Führerschein flieht vor Polizei in Wolfenbüttel

Auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Wolfenbüttel ist der Polizei am Samstagnachmittag ein bereits bekanntes Auto aufgefallen. Noch bevor die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, versuchte er zu fliehen, beschleunigte und bog auf den Parkplatz eines Supermarktes ab. Nachdem er kurz darauf in die Hellerstraße abbog, stellte er seinen Wagen am Straßenrand ab und wollte weiter zu Fuß flüchten, was die Beamten aber verhindern konnten.

Es wurde erneut ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

