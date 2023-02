Salzgitter-Thiede. Ersthelfer konnten die Fahrerin an der Eisenhüttenstraße aus dem Wagen retten. Der Polizei-Überblick für Salzgitter.

Schwerer Unfall auf der Eisenhüttenstraße in Thiede: Auf glatter Fahrbahn hat sich eine Frau mit ihrem Auto überschlagen.

Glätte in Salzgitter

Glätte in Salzgitter Glätteunfall: Auto überschlägt sich bei Thiede

Auf eisglatter Fahrbahn hat eine Frau auf der Eisenhüttenstraße am Samstagmorgen die Kontrolle über ihr Auto verloren. Wie die Polizei berichtet, war sie um circa 6.30 Uhr in Richtung Thiede unterwegs, als sie nach rechts von der Straße abkam. Die 52-Jährige krachte gegen einen Erdwall, wodurch sich ihr Auto überschlug und auf der Seite liegend zum Stehen kam.

Ersthelfer mussten die Fahrerin aus ihrem Auto befreien. Sie wurde leicht verletzt in ein Klinikum eingeliefert. Das Fahrzeug war stark beschädigt und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Salzgitter:

21-Jähriger fährt auf Ecstasy und Cannabis durch Lebenstedt

Ein 21-Jähriger ist am Freitagnachmittag unter starkem Drogeneinfluss durch Lebenstedt gefahren. Als er einen Streifenwagen in seinem Umfeld erkannte, wurde seine Fahrweise auffällig, so dass er kontrolliert wurde. Sofort räumte er ein, dass er keinen gültigen Führerschein besitzt . Als die Polizei zahlreiche Hinweise erkannte, die auf Drogeneinfluss hindeuten, räumte er ebenfalls ein, Cannabis und Ecstasy konsumiert zu haben.

Zudem hatte er verschreibungspflichtige Medikamente bei sich, die er vermutlich nicht besitzen durfte. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Unfallflucht am Lebenstedter Mammutring

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Samstagmittag im Mammutring in Salzgitter-Lebenstedt gekommen. Eine bislang unbekannte Autofahrerin stieß beim Vorbeifahren gegen einen geparkten Pkw. Anschließend entfernte sie sich vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen und sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Tat und meldete einen hellgelben Kleinwagen der Marke Fiat mit Kennzeichen aus Salzgitter der Polizei. Die Fahrerin soll eine blonde Frau mittleren Alters gewesen sein. Der Gesamtschaden wir auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 zu melden.