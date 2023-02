Polizei Helmstedt Überfall in Helmstedt: Jugendliche wollen Handy und Schuhe

Am Bahnhof Helmstedt wollten zwei Jugendliche einem 17 Jahre alten Jungen das Handy und die Schuhe rauben. Die Polizei verhaftete die mutmaßlichen Täter kurze Zeit später.

Wie die Beamten mitteilten, hielt sich der 17-Jährige am Donnerstagvormittag im Bahnhofsgebäude auf und hielt dabei sein Handy in der Hand, als er von den 15 und 16 Jahre alten Tätern angesprochen wurde. Plötzlich zog einer von ihnen ein Messer und forderte zunächst das Telefon, später sogar die Schuhe des 17-Jährigen.

Hilfe in Helmstedter Café geholt

Der junge Mann reagierte zunächst nicht, wie die Polizei weiter berichtete. Daraufhin ließen die Täter von ihm ab und flohen in Richtung einer Bushaltestelle. Der 17-Jährige nutzte die Gelegenheit und lief in ein Café im Bahnhof, um dort die Polizei zu rufen.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten die mutmaßlichen Täter kurze Zeit später in einem Bus an einer nahe gelegenen Bushaltestelle festnehmen und zur Polizeidienststelle bringen. Dort wurden sie im Anschluss auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft in die Obhut ihrer Eltern entlassen.

