Peine. Einen Schaden im vierstelligen Eurobereich haben Diebe verursacht, als sie Gasflaschen an einer „Tedox“-Filiale in Stederdorf stahlen.

Polizei Peine Diebstahl in Peine: Unbekannte stehlen Gasflaschen in Stederdorf

In der Nacht von Donnerstag, 2., auf Freitag, 3. Februar, haben bislang unbekannte Täter insgesamt 31 Gasflaschen in Stederdorf gestohlen. An einer „Tedox“-Filiale in der Caroline-Herschel-Straße brachen Unbekannte an einem Container zwei Schlösser auf und nahmen anschließend die Gasflaschen unterschiedlicher Größe mit, so die Polizei.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter (05171) 9990 entgegen.

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!