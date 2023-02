Räumung nach Alarm in der City-Galerie Wolfsburg – das war los

Wolfsburg. Am Donnerstagvormittag mussten Kunden und Mitarbeiter das Einkaufszentrum in der Innenstadt wegen eines Alarms verlassen. Gebrannt hat es aber nicht.

Wegen einer Übung in der City-Galerie mussten am Donnerstagvormittag Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Kundschaft das Einkaufszentrum in der Wolfsburger Innenstadt verlassen.

Alarm in der City-Galerie: Das Einkaufszentrum in der Wolfsburger Innenstadt ist am Donnerstagvormittag geräumt worden. Gebrannt hat es in dem Einkaufszentrum in der Porschestraße allerdings nicht. Im Center gab es eine Übung: „Wir führen einmal im Jahr eine Räumungsübung durch“, berichtet Center-Manager Andreas Schwarzkopf auf Anfrage.

Wie bei einem echten Notfall auch, löste gegen 10.15 Uhr der Alarm aus. Innerhalb weniger Minuten mussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Shopping-Center verlassen. Und auch Kundinnen und Kunden mussten ihre Einkäufe unterbrechen. Nach einer guten Viertelstunde war die Übung beendet, der Betrieb im Center konnte wieder normal weiterlaufen. Das Fazit von Center-Manager Andreas Schwarzkopf fällt positiv aus: „Es hat alles reibungslos geklappt.“

Alarm in der City-Galerie Wolfsburg: Es war eine Übung

Die jährliche Übung wird im Vorfeld nicht angekündigt, erklärt Schwarzkopf. Polizei und Feuerwehr seien aber vorab in Kenntnis gesetzt worden. „Die Übung ist wichtig, um interne Prozesse und Abläufe zu üben und die Mitarbeiter gegebenenfalls nachzuschulen“, so der Center-Manager, „im Handel gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Personalwechsel. Da ist es wichtig, dass die ganze Mannschaft im Notfall schnell und richtig reagiert“.

In der City-Galerie gibt es eine Koordinierungsgruppe, deren Aufgabe es ist, die Räumung im Fall einer Notlage zu begleiten. „Die Mitarbeiter positionieren sich an den Knotenpunkten und unterstützen etwa Kinder oder Menschen im Rollstuhl“, so Schwarzkopf.

