Feuerwehr im Kreis Helmstedt Wind und Regen – Baum stürzt auf Dach in Mariental

Ein umgestürzter wie auch ein bedrohlich neigender Baum haben die Feuerwehren aus Mariental und Grasleben am Mittwoch auf Trab gehalten.

