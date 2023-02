Wolfsburg. Welche Apotheke hat am Wochenende in Wolfsburg Notdienst? Welcher Arzt hat geöffnet? Hier finden Sie alle wichtigen Infos zum Bereitschaftsdienst.

Apotheken und Ärzte haben am Wochenende auch in Wolfsburg Notdienst (Symbolfoto).

Notdienst Krank am Wochenende? Apotheken und Notdienste in Wolfsburg

Krankheiten, Verletzungen, Schmerzen und Unwohlsein richten sich nicht nach dem Wochenende, Terminkalendern oder Öffnungszeiten. Also was tun, wenn Sie außerhalb der üblichen Sprechzeiten einen Arzt in Wolfsburg benötigen? Wo gibt es am Wochenende und in der Nacht ärztliche Hilfe? Und welche Apotheken haben Notdienst und sind geöffnet? Diese Auflistung gibt einen Überblick über die verfügbaren Notdienste am Samstag, 28. Januar, und Sonntag, 29. Januar, in Wolfsburg.

Ärztlicher Notdienst in Wolfsburg

Ärzte: Der Allgemeine Bereitschaftsdienst steht Patientinnen und Patienten bei Erkrankungen, die nicht lebensbedrohlich sind, am Wochenende und an Feiertagen zur Verfügung. Zu erreichen ist er über die Rufnummer 116 117. Bei Lebensgefahr muss dagegen der Rettungsdienst unter der Rufnummer 112 alarmiert werden.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: Hinweise zu Augenärzten in Wolfsburg gibt es ebenfalls unter der Rufnummer 116 117. Sprechstunde am Samstag und Sonntag ist jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: Für Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen steht der Kinderärztliche Bereitschaftsdienst zur Verfügung. Die Sprechstunde findet sowohl am Samstag als auch am Sonntag in der Zeit von 10 bis 20 Uhr statt. Informationen gibt es unter der Rufnummer 116 117.

Zahnärztlicher Notdienst: Der Ansagedienst der Zahnärzte für den Notfallvertretungsdienst ist unter der Telefonnummer (05361) 2759798 erreichbar. Weitere Informationen gibt es auch unter www.notdienst-wob.de.

Darüber hinaus steht die Zentrale Notaufnahme am Klinikum Wolfsburg Menschen mit Verletzungen oder Erkrankungen 24 Stunden täglich zur Verfügung. Hinweis: Die Notaufnahme ist für Notfälle gedacht! Weitere Informationen: www.klinikum.wolfsburg.de

Apotheken-Notdienst in Wolfsburg

Am Wochenende hat die Sonnen-Apotheke in der Porschestraße 100 von Samstag, 28. Januar, 8 Uhr, bis Sonntag, 29. Januar, 8 Uhr, geöffnet. Telefonisch sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichbar unter (05361) 12710. Zudem hat die Widukind-Apotheke in der Goethestraße 59 A von Sonntag, 8 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, Notdienst. Telefonische Erreichbarkeit unter (05361) 14077.

Notrufnummern in Wolfsburg