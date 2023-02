Michael Patrick Kelly kommt am 14. Februar mit den Songs seines fünften Studioalbums in die Braunschweiger Volkswagen-Halle.

Veranstaltungskalender 2023 Die Top-Veranstaltungen in Braunschweig: Was im Februar los ist

Die Pandemie ist abgehakt – und Braunschweigs Veranstaltungskalender ist wieder prall gefüllt. Wir zeigen Ihnen hier viele Highlights des ganzen Jahres. Diese Übersicht wird permanent aktualisiert. Vom Konzert „Herr der Ringe“ über das Reitturnier „Veolia Classico“ bis zu den Open-Airs auf der BraWo-Bühne am Raffteich gibt’s für jeden Geschmack das Passende.

Sehen wir uns bei Roland Kaiser oder Cro? Bei Kultur im Zelt oder beim Karnevalsumzug? Wir wünschen viel Spaß in einem abwechslungsreichen Jahr 2023!

Das hat Braunschweig im Februar zu bieten

Das Phantom der Oper, 8. Februar, 20 Uhr, VW-Halle:

Die große Tournee-Produktion kommt mit einer hochkarätigen Starbesetzung und in einer komplett neuen musikalischen Bearbeitung zurück, wie die Agentur Paulis ankündigt. Der dramatische Sturz des Lüsters, die unheimliche Begegnung auf dem Friedhof, die furchterregende Unterwelt der Oper und der ungewisse Liebeskampf – all das können die Besucher in dem Musicalhighlight mit Deborah Sasson und Uwe Kröger live erleben. Karten gibt es für 47 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Kinder bis einschließlich 16 Jahre sowie Schüler und Studenten sparen 15 Euro pro Ticket. Weitere Informationen unter: www.paulis.de

Rong Kong Koma, 9. Februar, 20 Uhr Eule/XO:

Die Berliner Band Rong Kong Koma kommt mit einer Mischung aus Pop und Punk im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Eule undercover“ nach Braunschweig. Tickets für 17,10 Uhr gibt’s es bei Undercover.

Tarzan, das Musical, 11. Februar, 15 Uhr, VW-Halle:

Das Theater Liberi inszeniert „Tarzan“, die hundert Jahre alte Geschichte von Edgar Rice Burroughs, in einer modernen Version für die ganze Familie. Jetzt wird das Musical in Braunschweig aufgeführt. Ein „atemberaubendes Dschungel-Abenteuer“ ist angekündigt – mit „spektakulären Eigenkompositionen und einem Hauch Romantik“. Tickets gibt es bei ausgewählten Vorverkaufsstellen und online unter www.theater-liberi.de ab 20 Euro (Tageskasse zuzüglich 2 Euro). Kinder bis 14 erhalten 2 Euro Ermäßigung. Das Musical dauert zwei Stunden inklusive Pause und ist ab vier Jahren geeignet.

Roland Kaiser, 12. Februar, 19 Uhr, VW-Halle:

Er kommt wieder: 15 Monate nach seinem bisher letzten Konzert in Braunschweig tritt der Schlagerstar wieder hier auf. Mit etwa 6000 Fans feiert Roland Kaiser seinen 70. Geburtstag. Achtung: Das Konzert ist weitestgehend ausverkauft. Aktuell gibt es nur noch etwa eine Handvoll Tickets für die Show des beliebten Musikers. Restkarten sind zum Beispiel noch bei der Konzertkasse verfügbar. Auch bei anderen bekannten Vorverkaufsstellen, etwa Eventim, sind noch ein paar Tickets erhältlich.

Matthias Deutschmann, 12. Februar, 20 Uhr, Brunsviga:

Mit seinem Programm Mephisto Consulting kommt Matthias Deutschmann jetzt nach Braunschweig. „Deutschmann ist ein echtes Aushängeschild des politischen Kabaretts“, heißt es in der Ankündigung. Sein Name stehe fpr intelligentes Kabarett abseits des Mainstreams, für hochklassige Unterhaltung und für einen Mann mit großer Bühnenerfahrung. Tickets ab 21 Euro (Abendkasse 25 Euro) gibt es hier.

Michael Patrick Kelly, 14. Februar, 20 Uhr, VW-Halle:

Mit den Songs seines fünften Studioalbums geht Michael Patrick Kelly auf große „B•O•A•T•S-Arena-Tournee“ und kommt auch nach Braunschweig. „Ich freue mich tierisch, endlich wieder auf Tour zu gehen. Ich fühle mich grad wie ein Rennpferd, welches nur drauf wartet, bis die Schranke aufgeht, um meine Musik mit den Menschen live zu feiern“, zitiert ihn die Braunschweiger Agentur Undercover. B•O•A•T•S steht für „Based On A True Story”. Tickets ab 41,65 Euro sind unter anderem hier erhältlich.

Open Studios 2023, 9. bis 11. Februar, HBK:

Studentinnen und Studenten der Hochschule Bildende Künste präsentieren ihre Arbeiten in der Jahresausstellung „Open Studios 2023“. Besucher können die Projekte in den Ateliers und Klassenräumen auf dem Hauptcampus, in der Blumenstraße und im ARTmax, sowie in externen Räumlichkeiten betrachten.

Das große Karneval-Paket:

Es geht jetzt Schlag auf Schlag: Am Samstag, 4. Februar, eröffnet die Braunschweiger Karnevalgesellschaft von 1872 (BKG) den Reigen der Prunksitzungen: Der „Große Büttenabend“ findet ab 18.72 Uhr im Westand am Westbahnhof statt.

Am Samstag, 11. Februar, folgt die Karnevalshow „ ‘ne Kappe Buntes“ der Mascheroder Karnevalgesellschaft Rot-Weiß 1965 in der Millenium-Halle am Madamenweg. Karten hierfür gibt’s für 25 bis 35 Euro unter mkg-karten@web.de oder 0174/9120350.

Und am Samstag, 18. Februar, steigt ab 19.11 Uhr die „Große Prunksitzung“ der Karneval-Vereinigung der Rheinländer zum 100-jährigen Jubiläum in der Volkswagen-Halle: Tickets: www.kvr-karneval.de

Außerdem: Am Freitag, 17. Februar, findet erstmals „Karneval Total“ statt – ein gemeinsames Format der Braunschweiger Freibeuter und der drei Karnevalsgesellschaften im Westand. Die Braunschweiger Freibeuter sind mit 70 Mitgliedern eine der großen Showgruppen im Braunschweiger Karnevalszug. „Das Programm wird bewusst kurz gehalten, damit ausgiebig gefeiert werden kann“, heißt es in der Ankündigung: Eine magische Show mit Akrobaten aus der Ukraine und dem Zirkus Dobbelino aus Braunschweig, der offizielle Besuch des Prinzen und viel Musik mit DJ Lothar. Karten sind über die Konzertkasse, Evenbrite und die Abendkasse erhältlich: 11 Euro ermäßigt oder mit Sympathieband des Braunschweiger Karneval, 15 Euro Normalpreis.

Der Höhepunkt, der Karnevalsumzug „Schoduvel“, findet am Sonntag, 19. Februar, statt. Dieses Mal zieht er auf einer veränderten Route durch die Innenstadt: Die VW-Halle ist nicht nur der Startpunkt, sondern auch das Ziel. Der Zug wird wie immer um 12.40 Uhr beginnen. Ab 13 Uhr überträgt der NDR das bunte Treiben. Und um 15.30 Uhr startet die Party in der VW-Halle.

Achtung: Ausstellung „Max wird Beckmann“ endet in Kürze

Die Ausstellung ist nur noch bis 12. Februar im Herzog-Anton-Ulrich-Museum zu sehen. Die Schau widmet sich dem bisher wenig erforschten Frühwerk des später berühmten expressionistischen Malers. Und damit einem Knaben, der zwischen seinem 14. und 16. Lebensjahr ganz in der Nähe dieses Museums gelebt und die dortige Sammlung eingehend studiert hat. Beckmann war Braunschweiger, wenn auch in Leipzig geboren. Aber die Familie stammte aus dem Braunschweigischen, väterlicherseits aus Helmstedt, mütterlicherseits aus Königslutter. Dienstag bis Sonntag, 11-18 Uhr. Katalog: 45 Euro.

Auch das haben die Museen zu bieten

Die Ausstellung „Hanse steinreich – eine Lego-Zeitreise“ gastiert noch bis zum 26. Februar im Familienmuseum St. Ulrici Brüdern. Zwischenmenschliche Beziehungen der Braunschweiger Herzoginnen und Herzöge stellt das Schlossmuseum bis zum 17. September unter dem Titel „Liebe! Beziehungsstatus: kompliziert“ vor. Im Altstadtrathaus behandelt das Städtische Museum unter dem Titel „Mensch, Maschine!“ bereits seit dem 17. Januar die Braunschweiger Industriegeschichte.

Auf diese Veranstaltungen können Sie sich im März freuen

Veolia Classico, Reitturnier, 2.-5. März, VW-Halle

Mark Forster, 14. März, VW-Halle

Riverdance, 20. März, VW-Halle

Özan Cosar Nostra: „Organisierte Comedy“, 23. März, Westand

Herr der Ringe, Konzert, 23. März, VW-Halle

The Magical Music of Harry Potter, 24. März, VW-Halle

Baumesse, 10.-13. März, Millenium Event Center

Seit Jahren ein Publikumsliebling: Pop meets Classic wird in diesem Jahr zum 15. Mal in der VW-Halle stattfinden. Foto: Undercover / Staatstheater Braunschweig

APRIL

NDR 2 Springside Festival, 1. April, VW-Halle

Bibi & Tina, 3. April, VW-Halle

Der Diamantenherzog und das brennende Schloss, ab 8. April, Staatstheater

Banff Mountain Film Festival World Tour, 17. April, Astor-Filmtheater

Pop meets Classic, 22. April, VW-Halle

Mittelalterfest, 22. bis 23. April, Kennelbad

Sascha Grammel, 24. April, VW-Halle

MAI

Rock in Rautheim, 5. bis 6. Mai, Heinz-Scheer-Straße

Olé-Party, 6. Mai, Raffteichbad

Martin Rütter, 6. Mai, VW-Halle

Modeautofrühling, 6./7. Mai, Innenstadt

Martin Zingsheim, 7. Mai, Brunsviga

Buskers, das Straßenmusikfestival, 12.-14. Mai, Innenstadt

JUNI

Wolters Applaus Garten, ab 1. Juni, diverse Shows, Brauerei Wolters

Mario Barth, 2. Juni, VW-Halle

Ehrlich Brothers, 10. Juni, 14 und 19 Uhr, VW-Halle

Kulturnacht, 17. Juni, Innenstadt

Nachtlauf, 23. Juni, Innenstadt

JULI

ATP-Tennisturnier Brawo Open, 6.-15. Juli, Bürgerpark

AUGUST

Schlossspektakel, 11.-13. August, rund um Schloss Richmond

Santiano, 17. August, BraWo-Bühne Raffteich, Open Air

Fury in the Slaughterhouse, 18. August, BraWo-Bühne Raffteich, Open Air

Silbermond, 19. August, BraWo-Bühne Raffteich, Open Air

Cro, 20. August, BraWo-Bühne Raffteich, Open Air

Kultur im Zelt, 24. August bis 24. September, Bürgerpark

Zirkus Brunswick, 24. August bis 3. September, Schützenplatz Lehndorf

Trainside Musik-Festival, 25./26. August, Lokpark Braunschweig

Tosca, 26. August bis 13. September, Burgplatz-Open-Air

SEPTEMBER

Tosca, 26. August bis 13. September, Burgplatz-Open-Air

Magnifest, 1. bis 3. September, Magniviertel

Kultur im Zelt, bis 24. September, Bürgerpark

Trendsporterlebnis, 23./24. September, Innenstadt

Hex-Festival, Termine werden noch bekannt gegeben, MMI Riddagshausen

OKTOBER

Oktoberfest, 6./7. Oktober, Milleniumhalle

The BossHoss, 6. Oktober, VW-Halle

Wahnsinn! Die Wolfgang-Petry-Show, 31. Oktober, VW-Halle

NOVEMBER

Wintertheater, diverse Stücke, ab November, Platz an der Martinikirche

Marco Gianni, 2. November, Westand

Braunschweig International Filmfest, 6.-12. November, u.a. Astor Filmtheater

Let’s Dance, 21. November, VW-Halle

Weinmesse, 25./26. November, Millenium Event Center

Weihnachtsmarkt, 29. November bis 29. Dezember, rund um den Dom

DEZEMBER

Weihnachtsmarkt, bis 29. Dezember, rund um den Dom

Wintertheater, diverse Stücke, ab November, Platz an der Martinikirche

Weihnachtssingen, 22. Dezember, Eintracht Stadion

(Alle Angaben ohne Gewähr)

