PSD Bank Braunschweig spendet 10.000 Euro für das Goldene Herz

Die aktuellen Krisen belasten viele Menschen – Unterstützung, Hilfe und Hoffnung sind daher wichtig, um damit die Last der Krisen zu bewältigen.

Hoffnung schenkt nun auch die PSD Bank Braunschweig: Carsten Graf, Vorstandssprecher der PSD-Bank Braunschweig, und Vorstandsmitglied Thorsten Briest übergaben gestern 10.000 Euro aus dem PSD-Gewinnsparen an die Aktion „das Goldene Herz“ unserer Zeitung gemeinsam mit dem Paritätischen Braunschweig. Diese großzügige Spende trägt dazu bei, dass in diesem Jahr unter dem Motto „Hoffnung auf Hilfe“ 15 Projekte in der Region unterstützt werden können, die Menschen in den verschiedensten Notlagen helfen.

Dank der PSD Bank geht an die treuen Kunden

„Es gibt aktuell so viele Krisen, die die Menschen beschäftigen – das Goldene Herz setzt genau dort an und unterstützt Menschen, die Hilfe benötigen“, sagt Carsten Graf und ergänzt: „Es freut uns besonders, dass wir in unserem Jubiläumsjahr erneut einen großen Scheck überreichen können. Wir Danken daher besonders unseren treuen Kunden, die diese Spende erst ermöglichen.“

So können Sie mit Ihren Spenden helfen

Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen bei allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse:

IBAN: DE53 2505 0000 0000 3006 16

(BIC: NOLADE2HXXX)

Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis 300 Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte als Verwendungszweck das Wort „Anonym“.

