Unfall auf der A2 bei Braunschweig: Paletten-Laster kippt um

Mit Blaulicht und der Anzeige „Gefahr“ steht ein Polizeifahrzeug auf der Autobahn. Auf der A2 bei Braunschweig ist am Montagnachmittag ein Sattelschlepper umgekippt. (Symbolbild)

Ein Unfall auf der Autobahn 2 bei Braunschweig hat bis in die frühen Dienstagmorgenstunden für Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Hannover gesorgt. Wie die Braunschweiger Polizei mitteilt, kam ein Lkw bereits am Montagnachmittag von der Fahrbahn ab, kippte um und kam im Grünstreifen zum Stehen.

Der 46-jährige Lastwagenfahrer hatte sein Fahrzeug kurz hinter der Anschlussstelle Braunschweig-Ost wegen des Verkehrs abbremsen müssen. Als Zeitpunkt gibt die Polizei 14.18 Uhr an. „Dabei verlor er die Kontrolle über sein mit Holzpaletten beladenes Gespann.“ Der Mann kam nach rechts von der A2 ab – der Sattelschlepper durchbrach die Schutzplanke und kippte auf die rechte Seite. Bei dem Unfall wurde der Lkw-Fahrer leicht verletzt. Er kam später in ein Krankenhaus.

Für die Bergung des Lastwagens mussten zwei Fahrstreifen bis in die frühen Morgenstunden gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich laut Braunschweigs Polizei auf eine mittlere fünfstellige Summe.

