Weddeler Schleife: Streckensperrung verlängert sich

Die Bauarbeiten auf der Weddeler Schleife verzögern sich um einige Tage: Statt wie geplant pünktlich zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember wird die Strecke zwischen Braunschweig und Wolfsburg von der DB Netz AG nun erst am Freitag, 16. Dezember, wieder freigegeben, heißt es aus der Enno-Pressestelle. Grund sind Verzögerungen im Bauablauf, da Fachkräfte von der Weddeler Schleife für Reparaturarbeiten an dem vom Zugunglück bei Leiferde betroffenen Streckenabschnitt abgezogen werden mussten. Die Verlängerung der Baumaßnahme an der Weddeler Schleife hat Auswirkungen auf die Enno Linien RE50 und RE30.

Die Enno-Züge der Linie RE50 Hildesheim-Braunschweig-Wolfsburg entfallen nun bis einschließlich 15. Dezember zwischen Braunschweig und Wolfsburg in beiden Richtungen. Das bestehende Ersatzkonzept mit drei verschiedenen SEV-Linien zwischen Braunschweig und Wolfsburg wird bis zum Ende der Baumaßnahme fortgesetzt: eine SEV-Linie, die überall dort hält, wo der Enno auch hält, einen Schnellbus, der nicht in Weddel hält und einen Expressbus, der nicht in Weddel und nicht in Fallersleben hält. Die zwei schnelleren Linien fahren zusätzlich die Haltestelle „Braunschweig Messeweg“ an, um so eine Verbindung zur Straßenbahn (Linie 3) und zu weiteren Buslinien zu ermöglichen. Zur besseren Orientierung sind die einzelnen Buslinien farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

Verlängerte Sperrung hat Auswirkung auf dem Fahrplan

Zwar geht die DB Netz AG nach jetziger Prognose davon aus, dass die von dem Zugunglück bei Leiferde betroffene Strecke der Enno-Linie RE30 Hannover-Gifhorn-Wolfsburg ab dem 11. Dezember wieder befahrbar sein wird, die länger als geplant andauernde Sperrung der Weddeler Schleife hat jedoch auch hier Auswirkungen auf den Fahrplan: Die am frühen Morgen sowie am Nachmittag zusätzlich zum Stundentakt verkehrenden so genannten Verstärkerzüge zwischen Wolfsburg und Hannover entfallen auch nach der voraussichtlichen Wiederaufnahme der Zugverkehrs bis einschließlich 15. Dezember. Einzige Ausnahmen: Ein Verstärkerzug fährt montags bis donnerstags ab Wolfsburg um 4.39 Uhr. Montags bis donnerstags fährt zudem ein Verstärkerzug mit Abfahrt 18.09 Uhr ab Hannover Hauptbahnhof.